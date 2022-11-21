Андрей Воробьев: инвесторы Подмосковья вложат почти 150 млрд в новые заводы к 2026 году

В течение следующих четырех лет в Подмосковье реализуют 130 проектов, направленных на старт отечественной продукции взамен импортных аналогов. В том числе, с начала 2022 года инвесторы запустят 21 производство с объемом инвестиций 9,4 млрд рублей. Об этом сообщил 21 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Только в текущем году с рамках этих проектов будет создано более трех тысяч рабочих мест, подчеркнул губернатор. В 2023-2025 гг инвесторы вложат в проекты еще более 140 млрд рублей, по итогу реализации которых появится порядка 12 тыс. новых рабочих мест. «Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже 130. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, — технологии, которые приходят в Подмосковье», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что 14 проектов по замещению импорта в регионе уже реализованы. Так, в Балашихе авиационная корпорация «Рубин» начала производство комплектующих взлетно-посадочных устройств для самолетов, а компания «Ретиноиды» — лекарственных и косметических средства, а также фармацевтических субстанций. В числе новых предприятий также «ОКБ КП», которое начало выпуск кабеля для судов, и «Основной элемент», открывший производство ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью.

По данным властей региона, до конца ноября в Подмосковье запустят еще три новых проекта. Так, компания «АДЛ» начнет серийный выпуск трубопроводной арматуры в Коломне, «Артпласт» — производство пищевой пленки в Серпухове, а в Сергиевом Посаде начнут делать оборудование для добычи нефти и газа. В декабре планируется запуск предпрятия по выпуску средств гигиены для лежачих больных компании «Хайдженик», а также производства современных подъемников Серпуховского лифтостроительного завода.

Часть новых проектов Подмосковья поддержат на федеральном уровне. Напомним, Минпромторг сформировал список из 12 приоритетных отраслей, после чего был создан федеральный перечень продукции критического импорта. «Сформировано 162 проекта со всей страны. От Подмосковья мы инициировали включение 20 проектов», — добавила сказала зампред правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Критерии поддержки Минпромторг на данный момент формирует вместе с ВЭБом. Планируется, что крупных проектов по замещению импорта (с объемом инвестиций более 5 млрд рублей) можно будет получить льготное финансирование объемом до 100 млрд, под 1—5% годовых, на срок до 15 лет.

В свою очередь, власти региона также оказывают поддержку инвесторам, которые планируют начать собственное производство на замену иностранной продукции. В том числе, это программа аренды земли за 1 рубль, выделение участков без торгов, промышленная ипотека, а также льготные займы и субсидии, которые промышленники могут получить на модернизацию оборудования, платежи по лизингу, возмещение затрат на строительство инженерной инфраструктуры.