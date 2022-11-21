Банки существенно увеличили кредитование застройщиков

Спрос на новостройки в третьем квартале частично восстановился после просадки во втором квартале. Объем поступлений на счета эскроу в июле-сентябре увеличился на 35%, до 785 млрд рублей, по сравнению с 584 млрд рублей во втором квартале. Портфель кредитов застройщикам за квартал вырос на 21%, до 4,3 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ «О проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2022 года».

Статья по теме: Новостройки приуныли

«Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, в III квартале 2022 года составил 4,1 трлн рублей. Благодаря частичному восстановлению спроса на жилье поступления на эскроу выросли до 785 млрд рублей. Однако и объем раскрытых счетов по введенным в эксплуатацию строительным объектам также существенный — 552 млрд рублей. Портфель кредитов застройщикам за квартал вырос на 21%, до 4,3 трлн рублей, на фоне запуска значительного количества новых проектов, а его доля в корпоративном портфеле достигла 8%», — сообщил регулятор.

В ЦБ также отметили, что в третьем квартале было введено в эксплуатацию 26,5 млн кв. метров жилья (+14% к второму кварталу), из них 10,3 млн кв. метров (+18%) — в многоквартирных домах. Объем запуска новых проектов тоже ускорился: 11,9 млн м2 против 8,9–9,6 млн м2 в январе-июне. В результате общий объем строительства многоквартирных домов превысил 100 млн м2 впервые с апреля 2020 года. При этом объем проектов с эскроу увеличился на 5,2 млн м2, до 86,8 млн м2, достигнув доли 86%.

«Отражая высокий темп запуска новых проектов, в третьем квартале 2022 года количество кредитных договоров по финансированию застройщиков выросло на 52%, до >1 тыс. после 0,67 тыс. во втором квартале, а общий объем открытых лимитов увеличился на рекордные 2,3 трлн руб., до 11,1 трлн руб. (+25% после 12% во втором квартале). Объем выдач также вырос на четверть и достиг рекордных значений (>1,1 трлн руб.): пик пришелся на сентябрь (~0,6 трлн руб.), что заметно отразилось в росте портфеля проектного финансирования банков в целом», — отметили в ЦБ.

Регулятор полагает, что в дальнейшем можно ожидать некоторого снижения запуска новых проектов из-за сокращения спроса на жилье со стороны населения, что повлечет более консервативную оценку банками устойчивости проектов к снижению цен.