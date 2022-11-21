В Европе началась схватка за сжиженный газ для последующих зим

Теплая осень, наполненные почти на 100% газовые хранилища и снизившиеся цены на газ позволяют европейцам надеяться на то, что эту зиму они, по крайней мере, не замерзнут. Однако перспективы на зиму 2023-24 года и последующие зимы выглядят туманно и мрачно из-за резкого сокращения поставок российского газа, которые к тому же, не исключено, в следующем году полностью прекратятся. Борьба за газ для зимы следующего года начинается в Европе уже сейчас. Речь идет в основном о сжиженном газе (СПГ), на который сделали ставку европейцы.

Главная беда для Европы заключается в том, что поставки СПГ осуществляются в подавляющем большинстве случаев по долгосрочным контрактам, а свободного газа, к сожалению для европейцев, для них никак не хватит. Дополнительные объемы свободного сжиженного газа, причем, опять же явно недостаточные, чтобы обеспечить газом Европу, появятся в США, главном поставщике газа в Европу, и Катаре в районе лишь 2026 года. Это значит, что как минимум три года Европе придется искать газ. Причем, делать это придется в условиях сильной конкуренции.

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Не удивительно, что поиски газа на следующую зиму, т.е. зиму 2023-24 годов европейские компании начали уже сейчас. Например, бизнесмены в Германии, главном потребителе газа на континенте, беспокоятся, что им не будет хватать энергии во второй половине десятилетия. Немецкие компании, пишет Wall Street Journal (WSJ), включая крупнейшую в мире химическую компанию BASF и энергетического гиганта Uniper, которого было вынуждено спасать от банкротства правительство ФРГ, осенью провели переговоры с американскими экспортерами СПГ и другими производителями о потенциальных контрактах на вторую половину десятилетия.

Отдельные европейские компании уже подписали контракты на поставки американского СПГ. Переговоры с экспортерами сжиженного газа протекают сложно, потому что большинство европейских компаний хотят покупать газ в течение 5-10 лет и не хотят подписывать долгосрочные контракты. Все дело в том, что Европа, включая, естественно, Германию, поставили амбициозные задачи по очень резкому уменьшению потребления ископаемых видов топлива. Естественно, европейские компании не хотят приобретать газ, который им, например, при заключении контракта на 20 лет будет нужен, как они надеются, только первую половину контракта.

Переговоры с поставщиками газа, включая норвежскую нефтегазовую компанию Equinor, немецкие компании ведут под эгидой правительства и в частности Министерства экономики и энергетики, возглавляемого Робертом Хабеком.

«Мы тесно сотрудничаем с немецким бизнесом, чтобы достичь понимания по вопросу о будущих потенциальных инвестициях в нефтегазовом секторе и низкоуглеродной энергетики»,- заявил недавно в интервью глава Equinor Андерс Опедал.

Европейские чиновники предложили создать группу компаний, которые будут координировать поиски газа и покупать его вместе, чтобы предотвратить конкуренцию между собой. В октябре эту идею поддержал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, но в Германии немало глав компаний и правительственных сомневаются в эффективности такой организации ввиду сложности газового рынка и разных потребностей у европейских стран. Поэтому немало немецких компаний, например, RWE предпочитают вести переговоры с поставщиками сами. RWE подписал еще в мае 15-летний с американской компанией Sempra Infrastructure.

Конечно, активными поисками газа заняты не только немецкие компании. Во Франции и Великобритании тоже вполне реальна угроза отключений газа и электроэнергии. Так, к примеру, британская химическая компания Ineos Group и польская энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA тоже подписали необязательные контракты с Sempra.

Несмотря на необходимость обеспечения поставок газа европейские компании все равно подписывают долгосрочные контракты без особой охоты, потому что опасаются, что они замедлят их переход к возобновляемым источникам энергии от ископаемых видов топлива.

«Их действительно трудно как-то увязать с планами по деуглеродизации»,- говорит исполнительный директор Фонда защиты окружающей среды (EDF) Джилл Дугган.

Например, официальные лица в Германии еще не так давно говорили, что ожидают пика спроса на газ в стране в районе 2030 года, после чего его будут постепенно замещать возобновляемые источники энергии.

Несоответствие между сиюминутными потребностями Европы в энергии и долгосрочными климатическими задачами значительно осложняют отношения между европейскими покупателями газа и американскими экспортерами СПГ. Производители СПГ должны подписывать долгосрочные контракты, потому что строительство СПГ-инфраструктуры не только очень дорогое, но и занимает довольно много времени.

Некоторые европейские страны пытаются удовлетворить и экспортеров газа, и свои климатические цели. Один из вариантов – заключение долгосрочных контрактов и перепродажа газа, когда он будет не нужен, на иностранных рынках. Это, кстати, большинство американских экспортеров в отличие, скажем, от катарских разрешают. Есть еще один вариант – инвестировать прямо с СПГ-проекты и подписывать краткосрочные контракты, которые позволят позднее продать свои доли.

Еще один спорный вопрос – цены: европейцы хотят покупать по более низким ценам, приводя в качестве довода то обстоятельство, что американские газовики уже и так хорошо заработали на энергетическом кризисе в Европе. Американские компании, естественно, оправдываются резким ростом расходов: на производство, транспортировку и так далее.

Американская компания Commonwealth LNG, которая сейчас строит СПГ-завод в Луизиане, готова вести переговоры и о контрактах на 10 лет, но по более высоким ценам, чем при заключении 20-летних контрактов, объясняет глава компании Пол Варелло.

Разногласия в Европе существуют и по вопросу, когда с газом вновь могут возникнуть крупные проблемы, как это было минувшим летом. Международное энергетическое агентство (МЭА) на днях предупредило, что с газом в Европе, не исключено, возникнут серьезные проблемы уже в следующем году. По расчетам экономистов МЭА, следующим летом на континенте может возникнуть дефицит газа в 30 млрд кубометров.

«Европа должна сделать все возможное»,- приводит WSJ настоятельный совет Кейсуке Садамори, директора МЭА по энергетическим рынкам и безопасности. В противном случае ситуация будет значительно хуже, чем в 2022 году.