Доллар, goodbye

В России изучают возможность отказа от расчетов цен во внешнеторговых контрактах с дружественными странами через курс доллара. Для этого планируется использовать альтернативные индикаторы.

Перед рынком стоит глобальная задача построить систему, позволяющей навсегда отказаться от кросс-курса через американскую валюту. Сейчас данную инициативу прорабатывают ЦБ и Минфин РФ вместе с банками. «Разные варианты рассматриваются, в том числе вариант корзины валют», — приводит РБК слова неназванного федерального чиновника.

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Источник также добавил, что привязка к нефти и золоту — это «экзотика», а валютная корзина должна быть соответствующей структуре российского внешнеторгового оборота. Пока же единственной альтернативой доллару может быть только юань, но он не является свободно конвертируемой валютой, а также для его использования требуется согласие Пекина.

В целом набор валют, который мог бы войти в корзину, пока непонятен. «Сейчас значительная часть внешнеторгового оборота остается в долларах, но валютный рынок распался на отдельные сегменты — там, где продавцы и покупатели валюты встречаются между собой. И это проблема. Здесь как раз и возникают конструкции формирования валютного рынка, над которыми мы сейчас работаем», — рассказал собеседник агентства.

Наша экономика, как и большинство других, очень плотно завязана на расчеты американским долларом, и процесс дедолларизации будет болезненным и непростым, отметил, комментируя «Эксперту» данную инициативу Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Украв российские суверенные резервы, западная коалиция стран дискредитировала свою финансовую систему, и теперь мы не можем пользоваться долларами, евро, японскими йенами и британскими фунтами.

Но даже при наличии желания торговать в национальных валютах, необходимо сперва понять, как будет происходить образование курса, на чем оно основано. Самый простой вариант — найти новую валюту, которая станет альтернативной доллару. Например, как указал эксперт, здесь в самом деле подошел бы китайский юань, но переход на него будет означать лишь «смену господина», а не обретение финансовой независимости.

Логичным в сложившихся обстоятельствах, уверен Никита Донцов, выглядит создание нового инструмента, условного курса, привязанного к мультивалютной корзине и реальным активам, например золоту, газу, редкоземельным металлам. Такая диверсифицированная корзина была бы более устойчива и независима от внешних факторов. Но схему ее функционирования еще стоит детально продумать и внедрить.

Нужно создать собственную торговую систему

Идея отказаться от доллара во внешнеторговых расчетах витает в российских коридорах власти уже очень давно, подтвердил «Эксперту» директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. Действительно, с точки зрения внутренней экономической безопасности это позволит во многом отвязаться от мировой ценовой конъюнктуры. А с точки зрения международной политики, отказ от номинирования в долларах, особенно при распространении на другие страны, способен нанести США сокрушительный экономический удар.

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Однако вот уже много лет конструкция торговли без доллара не складывается. «На мой взгляд, к этому есть несколько причин. Во-первых, Россия стремясь отказаться от доллара США и евро в расчетах, стремиться сохранить ту же самую структуру внешней торговли. Что сделать не реально, поскольку США и в этом году Европа являются нетто-импортерами товаров. И во многом определяют мировой спрос. А отказ от валют американской и европейской валют и объединений даже в части мировой торговли приведет к тому, что они не смогут покупать товары в том же количестве. Структура мировой торговли неизбежно поменяется вследствие изменения валют номинирования», — подчеркнул Петр Заборцев.

Во-вторых, Россия, стремясь изменить валютные рынки мира, не стремится, а может и не способна предложить альтернативные формы регулирования и финансирования. Крупнейшие мировые финансовые институты, такие как Всемирный банки и Международный валютный фонд, заточены под долларовую систему. Крупнейшие банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды номинируют свои активы в долларах и евро. И если вы хотите поменять валюту номинала в значительной части мировой экономики, необходимо создать эффективные альтернативы этим институтам, которыми будут пользоваться организации ваших стран, заметил эксперт.

В-третьих, действует эффект инерции. И это не только сила привычки торговых организаций. Большинство международных резервов стран номинированы в долларах США и евро. Они обеспечивают торговлю. И отказ от хождения доллара и евро в части мировой торговли способно нанести ущерб ликвидности резервов. А этого никто не хочет. Разумеется, всё вышеперечисленное не гарантирует, что доллары и евро вечные номинальные валюты мировой торговли. Но приведённые факторы стоит учитывать.

По мнению Петра Заборцева, России разумнее всего создать собственную торговую систему, основанную на сбалансированной торговле и валютах основных торговых партнеров. Если наш экспорт и импорт будут приблизительно совпадать, то не составит большого труда договориться с основными торговыми партнерами об обороте валют их стран в этом завязанном на торговле с Россией цикле. Этот шаг нам вполне по силу. «И он, я полагаю, вполне может стать тем камнем, который приведет к лавине», — заключил экономист.