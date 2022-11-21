Двойное и второе гражданство для россиян: отличия, получение, плюсы и минусы

Миграционные эксперты компании Migration Union акцентируют внимание, что в условиях закрытых границ альтернативный документ считается возможностью выехать в другую страну, минимизируя проблемы. Еще два года назад спрос на второе гражданство увеличился на 2%. На сегодняшний день данная тенденция сохраняется на аналогичном уровне, однако на второй паспорт уже претендуют не только те, кто проживает в России, но и покинувшие страну за последние месяцы.

Чем отличаются двойное и второе гражданство

Первое понятие подразумевает, что паспорта, выданные человеку, имеют равноценный юридический вес для обеих стран. Так, например, придя в банковское учреждение России, можно открыть счёт по любому из резидентских документов.

Двойное гражданство допустимо получить только в том государстве, с которым изначально заключен международный договор. В РФ подобный статус легализован с Туркменистаном и Таджикистаном. На сегодняшний день он действует лишь по отношению к Таджикистану. Так как соглашение с Туркменистаном не было продлено, и инициатором этого выступила вторая сторона.

Второе гражданство подразумевает наличие ещё одного паспорта, сила которого признается только в стране, что его выдала. Каждое из государств в итоге рассматривает человека исключительно как своего гражданина.

Тот, кто является одновременно гражданином двух государств, именуется бипатридом. Преимущества подобного статуса напрямую зависят от того, где именно получено подданство.

Как получить второе гражданство россиянам

Несмотря на отсутствие соглашения между Россией с другими государствами, возможность оформить второй паспорт остаётся и признана законодательством. Сама процедура не является универсальной – не существует стандартного алгоритма действий, так как условия получения второго гражданства напрямую зависят от миграционной политики выбранной страны.

Что касается оснований для получения резидентства за границей, в точности они определяются властями конкретных государств, но существуют и общие принципы, так сказать базовые: вид на жительство, наличие рабочего места за рубежом, брак с иностранцем, репатриация, бизнес-деятельность и наличие иностранной недвижимости.

В качестве примера можно привести США, которые неспроста являются мировым лидером по числу эмигрантов. Чтобы оформить полноправное резидентство этой страны, необходимо изначально получить ВНЖ. На основании такого документа соискатель проживает в течение 5 лет на территории штатов. Только после этого можно подавать заявление на получение паспорта. Здесь также сроки будут варьироваться в зависимости от выбранного способа оформления грин-карты. В качестве основания для получения последней выступают:

наличие родственных связей

трудоустройство

наличие выдающихся достижений

предоставление убежища

инвестиции от 800 000 долларов и т.д.

Получив паспорт США, соискатель не должен отказываться от российского. Многие люди живут, имея второе гражданство, и только по собственной инициативе могут отказаться от любого из них.

Граждане Америки имеют полное право без визы въезжать на территорию 180 государств, при этом в стране подданства проживать они совершенно не обязаны. Важно также учитывать, что в процессе получения вида на жительство либо гражданства США возникают определённые обязательства, касающиеся уплаты налогов. Все доходы, независимо от того, в какой стране мира они получены, необходимо обязательно декларировать.

Плюсы и минусы второго паспорта

Для некоторых недостатком обладания двумя паспортами является невозможность вести политическую деятельность на территории обеих стран. Также стоит отметить существенные штрафы за неисполненные гражданские обязанности. Так, например, в отдельных государствах придётся заплатить в казну за неявку на выборы.

Среди преимуществ получения второго паспорта важно выделить свободу передвижения. Выбор места проживания, и не обязательно постоянного, если речь идет о европейском документе. Медицинское обслуживание гражданам предоставляется на бесплатной основе, а ребёнок сможет получить по-настоящему достойное образование. Для бизнеса тоже имеются свои привилегии - благодаря второму гражданству можно открыть компанию за границей и при необходимости выезжать на деловые встречи.

Нужно ли сообщать о втором гражданстве

Если гражданин России получает второй паспорт, то он в обязательном порядке должен осведомить об этом российское правительство письменным уведомлением. Впрочем, важно понимать, что далеко не все отделения ГУВМ МВД принимают подобные документы, отдельные работают только с иностранцами. Предварительно рекомендуется позвонить для того, чтобы выяснить этот момент.

Подача уведомления является обязательным условием и тогда, когда россиянин получает ВНЖ либо любой другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в ином государстве. Также в России можно подать документы лично, приложив к уведомлению копию иностранного паспорта, российского паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность, например, когда речь идёт о ребёнке.

В качестве альтернативного варианта выступает подача документов по почте. Сделать это можно только в РФ. Предварительно рекомендуется узнать, сколько стоят почтовые услуги. Заполненное уведомление направляется почтовым отправлением с описью и объявленной ценностью.