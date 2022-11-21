Глава «Росатома» указал на риск атомной аварии на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеется риск атомной аварии, Киев может допустить ЧП на объекте.

Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории. Поэтому нужно сделать все, чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность АЭС», — сказал он.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы станции. По данным ведомства, 19 и 20 ноября украинские военные выпустили по ЗАЭС 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса №2, где хранится ядерное топливо. Ответным огнем стрелявших подавили, в настоящий момент радиационный фон в районе объекта находится в норме.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция, она была взята под контроль российскими военными в первые дни спецоперации и регулярно обстреливалась украинской стороной начиная с середины лета. В сентябре станцию посетила миссия МАГАТЭ, на объекте остались наблюдатели от агентства. Позднее организация опубликовала доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций.