Готовящаяся к продаже российская «дочка» владельца сети KFC сменила название

ООО «Ям ресторантс Раша» — российская «дочка» американского холдинга Yum! Restaurants, которому принадлежат рестораны быстрого питания KFC, сменила название на «Юнирест».

Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В конце октября Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на свои российские активы локальному франчайзинговому оператору KFC — ижевской компании «Смарт Сервис». Сделка должна быть закрыта до конца текущего года, затем начнется процесс ребрендинга, который затронет 1 тыс. заведений KFC в России. В дальнейшем точки будут назывться Rostic's — этот бренд ООО «Ям Ресторантс Раша» зарегистрировало 1 сентября. Новый бренд будет представлен красно-белым логотипом с изображением курицы.

Yum! Brands Inc. — крупнейшая в мире компания по количеству заведений. Помимо сети KFC ей принадлежат рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut.

Весной Yum! Brands приостановила работу ресторанов KFC в России; франшизу Pizza Hut холдинг также передал местному оператору, который инициировал ребрендинг заведений.

Выручка «Ям Ресторантс Раша» в 2021 году выросла на 31,5%, составив примерно 18,3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 45%, почти до 2 млрд руб.