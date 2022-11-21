Инвесторы резко снизили вложения в производство марихуаны

Объем инвестиций в ценные бумаги производителей каннабиса в Северной Америке снизился с начала года на 64% — до менее чем 4 млрд долларов, сообщает Advisors Viridian Capital, LLC — одна из первых финансовых стратегических консультационных фирм в секторе каннабиса.

Американские инвесторы сократили вложения в этот вид бизнеса почти на 31%, а канадские — более чем на 80%. При этом в текущем году не было сделок с акционерным капиталом на сумму более 25 млн долларов.

С начала года капитализация биржевого фонда AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, включающего акции крупнейших американских производителей конопли, упала на 52%.

Марихуана легализована в 39 штатах США. Наибольшие объемы инвестиций в отрасль (в размере около 11 млрд долларов) были сделаны в 2021 и 2019 годах. Сейчас же, отмечает Advisors Viridian Capital, долговая нагрузка компаний сектора достигла максимального за всю историю значения в 61% от объема привлеченного капитала.

Несмотря на негативные тенденции, Advisors Viridian прогнозирует рост капитализации производителей каннабиса в ожидании, что банкам ослабят ограничения на работу с компаниями сектора. Однако пока на прошлой неделе цены на каннабис в США снизились на 6,36%.

