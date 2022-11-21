Крупнейший покупатель резко увеличил импорт российских энергоносителей

Пекин продолжил наращивать в октябре импорт российских энергоносителей. Закупки Китаем газа, нефти и нефтепродуктов, а также угля у России за 9 месяцев 2022 года, после начала СВО на Украине, почти достигли, сообщает Bloomberg, 60 млрд долларов. В прошлом году Пекин потратил на российские энергоносители ок. 35 млрд долларов.

Рост импорта российских энергоносителей зафиксирован на фоне снижения суммарного импорта КНР в октябре. Импорт российской нефти в октябре вырос, по данным китайской таможни, на 16% и достиг 7,72 млн тонн. По этому показателю Россия уступает только Саудовской Аравии. Рост объясняется повышенным «аппетитом» на нефть из России китайских нефтеперерабатывающих заводов.

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В прошлом месяце импорт Пекином сжиженного газа (СПГ) из России увеличился более чем наполовину в годовом выражении и достиг 756 тыс. тонн. При этом суммарный импорт СПГ в КНР в октябре снизился на 34%. О закупках российского трубного газа данных нет с начала текущего года.

Импорт российского угля увеличился на 26% до 6,4 млн тонн. 2,4 млн тонн из составляет коксующийся уголь для металлургии. Закупки угля выросли в три раза по сравнению с октябрем 2021 года, хотя и несколько снизились по сравнению с рекордным сентябрем этого года.

Всего же в октябре Пекин заплатил за российские энергоносители, включая нефтепродукты, 7,7 млрд долларов, немногим больше, чем в сентябре – 7,6 млрд, и значительно больше прошлогоднего октября (5,4 млрд долларов). Всего же после 24 февраля расходы Китая на российские энергоносители составили почти 59,5 млрд долларов.

Конечно, стоимость импорта в значительной мере выросла за счет инфляции, но Москва продает энергоносители Пекину часто со скидками. Такая ситуация устраивает обе стороны: Китай экономит на энергоносителях, а Россия в значительной мере за счет Китая компенсирует отказ Европы от российских нефти, газа и угля. Через две недели, 5 декабря, кстати, вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, поступающую по морю; а через три месяца, в начале февраля – на нефтепродукты из России.

Несмотря на рост импорта энергоносителей из России импорт Пекином в октябре большинства других видов сырья из России по сравнению с октябрем прошлого года в основном снизился, пишет Bloomberg: по очищенной меди, к примеру, на 75% до 10901 тонны, по никелю – на 40% до 5360 тонн, а по палладию – на 56% до 215 кг. Очень резко – более чем в семь раз до 46933 тонн вырос импорт российского алюминия. Более чем удвоился импорт российского золота до 2157 кг. Выросли в октябре и закупки российской пшеницы – в 1,6 раза до 3554 тонн.