Мировые рынки начали новую неделю в «красной» зоне. Проседает нефть, а также большинство промышленных и драгоценных металлов. На полпроцента растет Индекс доллара. Причин такой негативной динамики две: ожидания длительного цикла повышения процентных ставок крупнейшими мировыми центробанками и продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Китае.
Коронавирус жив и душит рублевые активы
Снижение нефти, вызванное опасениями, связанными с ростом заболеваемости в Китае, привело к умеренной распродаже российских акций и рубля. Нефть, однако, достигла технической поддержки и может развернуться вверх.
Коллаж: Тамара Ларина
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