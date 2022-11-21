Коронавирус жив и душит рублевые активы

Мировые рынки начали новую неделю в «красной» зоне. Проседает нефть, а также большинство промышленных и драгоценных металлов. На полпроцента растет Индекс доллара. Причин такой негативной динамики две: ожидания длительного цикла повышения процентных ставок крупнейшими мировыми центробанками и продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Китае.

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