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Коронавирус жив и душит рублевые активы

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
21 ноября 2022, 12:54

Снижение нефти, вызванное опасениями, связанными с ростом заболеваемости в Китае, привело к умеренной распродаже российских акций и рубля. Нефть, однако, достигла технической поддержки и может развернуться вверх.

Коллаж: Тамара Ларина