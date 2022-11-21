Минобороны сообщило об уничтожении диверсионной группы ВСУ, перебиравшейся на левый берег Днепра

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

В опубликованной 21 ноября сводке ведомства сообщается, что на Южно-Донецком направлении сорваны попытки контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка. Кроме того, пресечена попытка украинских военных атаковать подразделения российских войск в направлении Новодаровки. «Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении. Потери украинской стороны на этом направлении составили за сутки более 70 военнослужащих убитыми и ранеными, отмечает Минобороны.

На Купянском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР), уничтожено свыше 35 украинских боевиков. Кроме того, пресечена попытка украинской стороны атаковать на Красно-Лиманском направлении.

Сообщается, что в Херсонской области ликвидирована разведывательная группа ВСУ, планировавшая перебраться на левый берег Днепра. «В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — говорится в сводке министерства.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что в Харьковской области поражены две установки РСЗО «Ураган», из которых велись обстрелы Белгородской области. Перехвачены 11 украинских реактивных снарядов систем «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое (ДНР).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.