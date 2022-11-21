Минтруд представил законопроект по больничным для самозанятых

Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло на общественное обсуждение новую модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, которая касается в том числе самозанятых.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Если сегодня участвовать в государственных программах добровольного социального страхования могут отдельные категории граждан (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие), то предлагаемый вариант позволит охватить добровольным страхованием и самозанятых граждан», — указывается в сообщении министерства.

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, в новой модели предусмотрен выбор страховой суммы. «То есть, по сути, гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать и исходя из этого уплачивает страховые взносы», — приводятся слова чиновника.

Поясняется, страховой суммой, из которой идут страховые выплаты, может быть 32,48 тыс. руб. (два МРОТ за полный месяц) либо 48,73 руб. (три МРОТ за полный месяц). Выплаты можно будет получать в случае болезни, травмы, протезирования, карантина, а также процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи и во время санаторно-курортного лечения. «Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 рублей в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму равную 2 МРОТ, и 1871 рубль, если выбрана сумма равная 3 МРОТ», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что право на выплату страховых пособий у застрахованного появляется после полугода непрерывной уплаты взносов; если гражданин в течение длительного времени не пользуется выплатами по добровольному соцстрахованию, размер взносов снижается. Страховой стаж в добровольном социальном страховании будет учитываться по той же схеме, что и в обязательном соцстраховании: если общий страховой стаж составляет менее пяти лет, то выплачивается 60% от страхуемого заработка; стаж от пяти до восьми лет предполагает выплату в 80% от заработка, более восьми лет — 100%.

Минтруд также предлагает ввести возможность предоставления каникул по платежам, в частности, в периоды временной нетрудоспособности.

Законопроект предусматривает переходный период для индивидуальных предпринимателей и других категорий граждан, которые уже пользуются добровольным социальным страхованием. «Он продлится до окончания страховых случаев, от которых они застрахуются до конца 2023 года. В течение этого времени такие застрахованные лица могут выбрать: оставаться в старой модели и получать выплаты по старым правилам или перейти на новую модель страхования», — уточняется в сообщении.

В Минтруде рассчитывают, что новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года.