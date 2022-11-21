Обвал рынка недвижимости в Швеции – пример для всего мира

Снижение цен на жилье в Швеции ускорилось в октябре. К кризису на рынке недвижимости в этой скандинавской стране, самому сильному за тридцать лет, сейчас приковано всеобщее внимание, объясняет Bloomberg, потому что он может быть примером того, что ждет в будущем многие другие развитые экономики.

Цены на жилье в королевстве, где домохозяйства так же, как везде, сильно страдают от роста стоимости жизни, снижаются уже семь месяцев подряд. По сравнению с пиком, достигнутым в самом начале 2022 года, они снизились, по данным Valueguar, уже почти на 14%.

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Обвал крайне необычен для Швеции, где предыдущие коррекции были незначительными и короткими. Столь резкие снижения на рынке недвижимости такая редкость для северного королевства, что большинство молодых покупателей жилья встретились с ним сейчас впервые.

Сейчас по всему миру наблюдается снижение рынков недвижимости: резко уменьшилось количество сделок, в ряде стран вот-вот начнут снижаться цены. В Канаде, например, цены на жилье сейчас на 10% ниже максимума. Кроме Швеции, 20-процентные обвалы и взлеты на рынке недвижимости ожидаются во многих странах, включая США, Великобританию, Новую Зеландию.

«Множество домов продается приблизительно по предлагаемой цене,- объясняет глава риэлторской компании Lansforsakringar Fastighetsformedlin Маркус Сванберг.- Войны с торгами происходят редко. Мы ждем реального восстановления не раньше весны следующего года».

В октябре шведский индекс недвижимости НОХ снизился на 3% по сравнению с сентябрем. Это, подчеркнули в Valueguard, самое резкое снижение с июня.

Быстрее всего дешевеют отдельно стоящие дома, особняки, потому что они особенно сильно зависят от роста цен на электроэнергию. На прошлой неделе вышли результаты исследования риэлторской компании Maklarstatistik, из которых следует, что снижение цен вдвое выше на юге королевства, который значительно сильнее страдает от дефицита и высоких цен, чем северные регионы страны, где много воды и развито производство гидроэлектроэнергии. Большинство экспертов считают, что снижение продолжится. Траектория показывает, что весь рост цен на жилье, достигнутый во время пандемии, может быть стерт уже в начале следующего года.

Шведский центробанк Riksbank ожидает падения цен в общей сложности на 18%. Причем, банкиры считают это еще удачным сценарием развития событий. Обвал цен вместе с рванувшими вверх закладными, вдвое выросшими в цене до 3,6%, свидетельствует о мощном обесценивании Swedbank и Handelsbanken, а также в SEB и Nordea. В банках снижается объем выданных кредитов и соответственно падают доходы. При снижении цен на рынке недвижимости на 30% и более могут резко вырасти плохие долги. Причем, подчеркивает Bloomberg, такой вариант кажется вполне реалистичным.

Центробанк собирается сделать 23 ноября очередной шаг в борьбе с инфляцией. Ожидается поднятие учетной ставки на 0,75%. В сентябре главный шведский банк поднял ставку на целый 1%.

«Темпы обвала на рынке жилья должен тревожить Riksbank,- считает аналитик Nordea Bank Abp Густав Хельгессон.- Мы не думаем, что сегодняшние цены повлияют на предстоящее через два дня решение по ставке, но если быстрое снижение продолжится, то оно, не исключено, заставит Riksbank в следующем году повышать ставку менее агрессивно».