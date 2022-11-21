Неоспоримые преимущества дистанционных курсов

Широкое распространение на сегодняшний день получил альтернативный формат – дистанционное обучение и онлайн-курсы, выбрать которые можно на сайте romansementsov. Он имеет целый ряд преимуществ перед обычной формой очного обучения как для образовательных учреждений, так и для людей, получающих образование.
Преимущества дистанционного обучения для образовательных учреждений
В число важнейших преимуществ дистанционного обучения перед традиционным образованием, которые оно обеспечивает для учебных заведений, входят следующие особенности:
- Увеличение числа учеников. Вместительность и территориальная удаленность аудитории накладывает ограничения на число присутствующих в ней учеников. Обучение через интернет уменьшает эти ограничения.
- Снижение затрат. При проведении дистанционного обучения отпадает необходимость в оплате аренды помещения и появляется возможность пригласить лучших преподавателей без дополнительных расходов на оплату их проезда и проживания.
- Автоматизация учебного процесса. Системы онлайн-образования позволяют избавить преподавателей от рутинной работы. К примеру, они автоматически обновляют базу учеников, составляют отчеты об их успеваемости, производят проверку тестовых задания и осуществляют рассылку напоминаний студентам о необходимости изучения материалов.
- Богатый выбор обучающих инструментов. К примеру, у преподавателя есть возможность использовать разнообразные интерактивные образовательные онлайн-инструменты, видеоматериалы, показ экрана, чаты и электронные презентации.
- Контроль и анализ образовательного процесса. Системы дистанционного обучения предоставляют возможность оперативно отслеживать успеваемость учеников. К примеру, преподаватель всегда может ознакомиться со статистикой и отметками ученика по пройденным предметам.
- Отсутствие географических ограничений. Учебные заведения могут приглашать преподавателей из любого города для ведения лекций из дома, и это не скажется на качестве образования.
Преимущества дистанционных курсов для обучающихся
Ученики также получают множество преимуществ при использовании дистанционного формата обучения. Перед ними открываются следующие возможности:
- Богатый выбор курсов. Любой желающий может получить самые разные знания и навыки как на бесплатных онлайн-курсах, так и с использованием платных программ лучших преподавателей.
- Практическая польза. Онлайн-курсы обычно ведут практики, прекрасно понимающие, как использовать преподаваемые ими знания на практике, тогда как в обычных университетах преимущественно преподают теоретики.
- Экономия денег. Стоимость дистанционных курсов ниже стоимости очного образования, так как организаторам нет нужды перекладывать на учеников большие затраты, связанные с арендой помещений. К тому же есть большое количество бесплатных онлайн-курсов.
- Равенство возможностей. Доступ к дистанционному обучению есть у всех, включая инвалидов. Все ученики получают образование на одинаковых условиях, а преподаватели не выделяют любимчиков.
- Произвольный темп обучения. Ученик самостоятельно определяет скорость обучения. Работающим людям нет необходимости делать паузы в своей основной деятельности для получения новых навыков и знаний.
- Моментальная проверка полученных знаний. После изучения лекций студент делает практические задания для закрепления нового материала, к примеру, проходит тесты и отвечает на вопросы. После окончания этой проверки результаты становятся ему известны немедленно.
- Поддержание постоянной связи с преподавателем. Ученик может в любой момент связаться с преподавателем и задать ему вопрос по электронной почте, в чате либо в комментариях к уроку. Необходимость ловить преподавателя между занятиями исчезает.
- Возможность неоднократного просмотра лекции. Зачастую понять сложный материал сразу не удается, а полученная информация забывается. Повторное изучение пройденного материала помогает успешно справиться с этими проблемами.