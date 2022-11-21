Преимущества аренды промышленной опалубки

Для возведения таких объектов требуются специальные конструкции, обеспечивающие возможность легко формировать основание, стены, колонны, перекрытия и другие элементы. Эти конструкции называются промышленной опалубкой. Компания Согран предлагает своим клиентам как аренду так и продажу промышленной опабулки, которая делится на следующие виды:

Стеновая промышленная опалубка. Она состоит из большого количества соединенных друг с другом элементов. Снятие панелей после затвердевания раствора производится очень просто и не требует участия специалистов. Благодаря данной особенности такая опалубка к настоящему моменту получила наибольшее распространение.

Опалубка для создания колонн. С помощью таких конструкций можно сформировать красивые и сложные, однако долговечные и высокопрочные несущие и декоративные элементы домов.

Опалубка для создания перекрытий. Она представляет собой объемные усложненные конструкции, с помощью которых можно формировать перекрытия как из бетона, так и из железобетона.

Опалубка колонн

В качестве основных материалов для производства промышленной опалубки используются фанера, пластмасса, доска. Для скрепления ее элементов применяются телескопические стойки, гайки, шкворни, стяжные винты, треноги и др. В одних случаях застройщики изготавливают опалубку своими силами, в других случаях приобретают ее у производителей, в третьих – арендуют у специализированных компаний. К первому способу часто прибегают частные лица при индивидуальном жилищном строительстве. Такая несъемная опалубка изготавливается из дерева и подходит исключительно для возведения одноэтажных зданий. Для строительства сложных многоэтажных объектов требуется использование промышленной съемной опалубки. Зачастую ее гораздо выгоднее арендовать, чем покупать. Это связано с тем, что высококачественная промышленная опалубка стоит дорого. Приобретать ее целесообразно только крупным корпоративным застройщикам, которые постоянно заняты возведением большого количества объектов. Созданная профессионалами промышленная опалубка рассчитана на сотни строительных циклов. Благодаря этому производители и собственники таких конструкций имеют возможность предоставлять их во временное использование на платной основе.

Опалубка для стен

Аренда опалубки при возведении монолитных зданий весьма выгодна для небольших застройщиков. Использование этой возможности позволяет им вести свою деятельность без крупных инвестиций. Помимо того, аренда вспомогательных конструкций востребована со стороны застройщиков, которые появились сравнительно недавно и еще не успели заработать достаточный объем денежных средств для приобретения собственной промышленной опалубки. В число важнейших преимуществ, получаемых от аренды этого оборудования, входят следующие возможности:

отпадает необходимость в использовании специальных помещений, где промышленная опалубка хранится в паузах между строительными работами;

экономятся деньги и время при перевозке промышленной опалубки – оплата ее доставки включена в арендную плату, а транспортировка производится компанией-владельцем в оговоренный условиями арендного контракта срок;

отпадает необходимость в регулярном уходе, техническом обслуживании и ремонтных работах – все эти заботы берет на себя арендодатель.

Для выяснения информации о стоимости аренды промышленной опалубки и выбора высококачественной конструкции подходящих размеров нужно обратиться в надежную компанию. Арендовать промышленную опалубку можно на любой срок, благодаря чему у арендаторов имеется возможность возводить с ее помощью объекты любым размеров. Многие компании, сдающие эти конструкции в аренду, берут на себя не только их обслуживание и перевозку, но и установку на строящемся объекте. Такой подход позволяет исключить ошибки при проведении монтажных работ.