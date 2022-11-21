Преимущества покупки стройматериалов онлайн

Однако в последнее время покупатели стройматериалов все чаще пользуются услугами интернет-магазинов, таких как ООО Нефтегазстройкомплект-В. Это объясняется целым рядом преимуществ, которые они получают при выборе данной возможности:
- Богатый ассортимент. В обычных строительных магазинах выбор товаров обычно ограничен. Они специализируются на продаже определенных товарных групп из-за нехватки складских площадей. В онлайн-магазинах таких ограничений нет, а потому покупатели могут найти в них любые необходимые им товары.
- Удобство выбора. Покупатели могут не только выбирать нужные им стройматериалы на сайтах интернет-магазинов, но и получать подробную информацию об их свойствах, знакомиться с обзорами и сопоставлять характеристики нескольких товаров из одной и той же категории.
- Доступность в любое время. Если обычные магазины стройматериалов работают только в определенные часы и дни недели, то страницы онлайн-платформ доступны для покупателей круглосуточно, без выходных и праздников.
Немаловажным преимуществом покупки стройматериалов в онлайн-магазинах также является значительная экономия за счет более низких цен. Разница в их стоимости между офлайном и онлайном составляет 5-20%, что обусловлено следующими факторами:
- Отсутствие больших затрат на аренду складских и торговых площадей. Хранение стройматериалов требует использования просторных помещений, в которых поддерживаются особые условия (правильная укладка и подходящий температурный режим). Расходы на аренду этих помещений продавцы включают в стоимость товаров. Офлайн-магазины обычно расположены в городской черте, где сосредоточена основная масса покупателей, а стоимость аренды складов высока. При покупке через глобальную сеть поставка стройматериалов может производиться напрямую от производителя или с удаленных загородных складов, где аренда обходится гораздо дешевле.
- Отсутствие больших расходов на содержание специализированной техники. Для погрузки и разгрузки стройматериалов используются краны и манипуляторы. Если онлайн-магазин доставляет стройматериалы от производителя, то может пользоваться в этих целях его оборудованием.
- Гибкость цен. Цены на стройматериалы, устанавливаемые производителями, могут изменяться в соответствии с сезоном и динамикой покупательского спроса. Онлайн-магазины оперативно реагируют на эти изменения, и им нет нужды торговать залежалыми товарами по старым ценам, чтобы не потерять маржу.