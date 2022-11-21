Премьерный декабрь: 5 знаковых событий, которые стоит посетить

Действие разворачивается в модном столичном баре, где герои, выставляя себя в сторис, соревнуются в количестве лайков. Тщеславие, вечная молодость и культ успеха ― вот что главное, а на реальную жизнь уже нет времени. В постановке режиссера Данила Чащина остро встает актуальный вопрос: сколько стоит красота и не теряются ли в погоне за ней искренность, близость и любовь?

Когда: 9 и 10 декабря в 19:00

Где: Тверской бульвар, д. 23

Подробнее: https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/krasavets-muzhchina/

Корейское кино продолжает удивлять. С 8 декабря в кинотеатрах фильм «Помнить» ― история о мести и голливудский экшен, от которого невозможно оторваться до последних (неожиданных и трогательных) кадров. Сюжет фильма рассказывает о Пиль Чжу. На его пальцах татуировки. Это имена людей, виновных в гибели семьи. На красном Порше, с юным напарником и револьвером наперевес он отправляется в путешествие, цель которого — беспощадная месть. Безудержный стильный экшн про месть и правосудие от талантливой команды, создающей хиты для Netflix и уже подаривших миру «Поезд в Пусан», «Служанка», «Суринам» и многие другие. В главных ролях корейская звезда Ли Сон-мин и секс-символ дорам Нам Джу-хёк.

Когда: с 8 декабря

Где: кинотеатры города

Подробнее: https://provzglyad.com/films/remember/

Любителям музыкальных постановок MAMMA MIA! и La-La Land стоит отметить в календаре дату 3 декабря. В этот день в Театре МДМ состоится премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!» по песням легендарной четверки ― группы «Секрет». В Ленинграде 80-х на фоне романтики белых ночей, разводных мостов, атмосферной архитектуры и уютных квартирников разворачивается драматическая история любви. Конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом ― такие испытания уготованы юным влюбленным.

Когда: 3 декабря в 19:00

Где: Комсомольский проспект, д. 28

Подробнее: https://mdmpalace.ru/afisha/secret

10 декабря в БЦ Красный октябрь пройдет масштабный Фестиваль психосоматики при поддержке клиники психосоматической медицины NeoVita и Института психосоматики Артема Толоконина ― одного из лучших психотерапевтов по версии Forbes. Гостей ждет насыщенная программа с полезными лекциями и практиками, интересные презентации, консультации врачей, подарки и сюрпризы. А также выступление особого спикера, имя которого будет раскрыто только на мероприятии. Посетители смогут узнать о достижениях и возможностях психосоматики, получении новой профессии в этой области, а также обрести ценные знания и навыки, чтобы сохранять внутреннюю стабильность в эпоху перемен и помочь близким.

Когда: 10 декабря в 10:00

Где: Берсеневская набережная, д. 6, стр. 3, зал Сфера

Подробнее: https://psy-university.com/

Студия камерной музыки Simple Music Ensemble приглашает 4 декабря на сказочно красивый концерт в зимнем саду ― музыка из «Гарри Поттера». Зрителей ждет настоящее волшебство, приключения с любимыми героями Джоан Роулинг и невероятный восторг от виртуозной игры одного из лучших оркестров России и Европы. Потрясающие саундтреки из киношедевров о Гарри Поттере и его друзьях погружают в сказочный мир магии. Прекрасный семейный концерт с атмосферой зимних чудес и настроением праздника!

Когда: 4 декабря в 18:00

Где: ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 1, Хлебозавод, Цилиндр, 5 этаж

Подробнее: https://afisha.yandex.ru/moscow/concert/simple-music-ensemble-garri-potter

Автор подборки: Нина Жаркова