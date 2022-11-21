Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Президент России Владимир Путин направил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму в связи с победой Токаева на прошедших накануне выборах.

«От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», — говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил успешное развитие отношений между РФ и Казахстаном, основанных на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, и заявил о намерении способствовать их укреплению и в дальнейшем.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверенно побеждает на внеочередных выборах главы государства во всех регионах страны с результатом в 81,31% голосов, пишет ТАСС со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии республики. «Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей», — сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, уточнив, что сведения представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.

Второе место получает кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей. Экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» демонстрирует результат в 2,53%, Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» с 2,60% занимает четвертую строчку. Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Казак аналары — дастурге жол» («Казахские матери — дорога к традициям») набирает 2,12%; глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев — 2,22%. Графу «против всех» выбрали 5,8% проголосовавших.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Явка избирателей на выборах составила 69,44%.

Касым-Жомарта Токаева поздравили, в частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Первым свои поздравления Токаеву направил бывший глава республики Нурсултан Назарбаев. «Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа», — говорится в поздравлении экс-президента, опубликованном его пресс-службой.