Путин: Россия добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8%

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности уровень самообеспечения мясной продукцией в России должен быть не менее 85%, а сейчас он уже достиг 100,8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на мероприятии по вопросам развития животноводческой и птицеводческой отрасли, отечественной селекции и генетики. При этом глава государства подчеркнул, что над уровнем самообеспеченности племенной продукцией еще надо работать.

Статья по теме: АПК способен существенно изменить структуру российского экспорта в следующие 15–20 лет

«У нас уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции пороговым значением в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен быть не менее 85%. А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат. По молоку и молочным продуктам – 84,3%, хотя задача у нас была чуть повыше, под 90%. Но если говорить о том, что у нас очень хорошие союзнические отношения с Белоруссией по всем направлениям, то эта часть в значительной степени закрывается поставками из Белоруссии, здесь я ничего особенного не вижу», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Президент также назвал уровень самообеспеченности племенной продукцией животноводства. По итогам 2022 года по крупному рогатому скоту (КРС) молочных пород он прогнозируется 64%, КРС мясных пород – 98,2%, по свиньям – 84,6%, овцам – 98,5%.

«Это значит, что результаты, очевидно, есть, но есть и над чем работать… Нужно двигаться дальше, восстанавливать и наращивать селекционный, племенной потенциал, активнее использовать здесь механизмы федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент затронул вопрос экспорта мясной продукции — в текущем году он ожидается в объеме 550 тыс. тонн стоимостью $1,5 млрд. По словам главы государства, для России уже открыты китайские рынки по мясу птицы и по говядине, с Вьетнамом тоже хорошо идет торговля птицей, говядиной и свининой. «Будем работать и дальше», заверил Путин.