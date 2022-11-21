Путин утвердил новое бюджетное правило

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в бюджетном процессе и обновленном бюджетном правиле. Новая конструкция сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, говорится в пояснительной записке к документу. Федеральный закон размещен на интернет-портале правовой информации.

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«Обновленная конструкция бюджетных правил сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике», — говорится в пояснении к документу.

Федеральный закон фиксирует объем базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4% начиная с 2026 года. Это соответствует умеренно консервативным оценкам внешних условий при стабильном обменном курсе рубля в 65-75 рублей за доллар.

Предельный объем расходов бюджета РФ будет рассчитываться из суммы доходов от экспорта несырьевых товаров, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга и квази-фискальных операций.

На два последующих года приостанавливается действие нормы Бюджетного кодекса, которая предусматривает использование средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета ПФР только в пределах абсолютного значения недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета (1% объема ВВП). При этом, внесенные изменения устанавливают временные предельные границы использования средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета РФ в 2023 и 2024 годах в размере 2,9 трлн и 1,6 трлн рублей соответственно в связи с увеличением объема предельных расходов.

Документ также продлевает действие нормы, согласно которой общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов в 2023 году с соответствующим ростом бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ. Кроме того, правительству РФ предоставляется право осуществлять внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 трлн рублей сверх установленных лимитов для замещения использования средств ФНБ.

