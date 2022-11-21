«Синий конь» затопчет Байкал

Уровень загрязнения Байкала растет, а прибрежные экосистемы испытывают кризис. Строительство водохозяйственного комплекса по программе «Синий конь», которую Монголия планирует продолжить в 2023 году, может значительно ухудшить ситуацию. Для решения проблемы необходимо выработать совместный международный план по спасению озера. К такому выводу пришли эксперты и общественники на секции «Вопросы сохранения озера Байкал как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО» в рамках XI конференции «Реки Сибири и Дальнего Востока», прошедшей в Хабаровске.

«Синему коню» не место на Байкале

Правительство Монголии планирует построить водохозяйственный комплекс по инфраструктурной программе «Синий конь» («Хух морь»), которая предполагает возведение 33 плотин на 13 реках. Эксперты убеждены, что пагубного влияния на природные экосистемы не избежать. Под угрозой находится в том числе и озеро Байкал.

Байкал - самое глубокое озеро в мире, в котором содержится 1/5 мировых запасов поверхностных пресных вод Земли (исключая ледники). В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО озеро внесено в 1996 году, а в 2021 году международные эксперты стали говорить о риске включения озера в категорию «Наследие под угрозой». В феврале-марте 2022 года должна была состояться миссия ЮНЕСКО на Байкал для оценки качества охраны озера, но на фоне геополитических событий визит был прерван.

Состояние Байкала на время перестало быть в фокусе внимания, но это не означает, что проблемы Байкала решены. Напротив, эксперты отмечают ряд усугубляющихся проблем от загрязнения озера сточными водами населенных пунктов до дикого туризма и развития промышленности.

«Прибрежная зона озера – литораль – подвергается сильному антропогенному воздействию. Это нарушает многие процессы, происходящие в экосистеме Байкала. В 2011 году была обнаружена массовая гибель уникальных байкальских губок. Губка фильтрует воду всей своей поверхностью и выпускает ее под давлением через трубки за счет чего достигается уникальная чистота озера Байкал. Однако из-за окислительного стресса, вызванного загрязнением воды, эти организмы погибают», - рассказала главный специалист по хроматомасс-спектрометрии Лимнологического институт Сибирского отделения РАН Алена Никонова.

Три «синих коня» Всемирного наследия

«Синего коня» в последнее время активно обсуждают монгольские официальные лица и СМИ. Причем говорят так, будто запуск программы – уже решенный вопрос, а о проведении экологической экспертизы и согласовании с международным сообществом тактически умалчивают.

Среди ключевых проектов «Синего коня» - строительство плотины на реке Ульдза для создания водохранилища. Проект может поставить под угрозу биоразнообразие соленых бессточных Торейских озер, которые являются частью трансграничного российско-монгольского объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии».

Ульдза – главный источник воды для Торейских озер, а плотина нарушит естественный водный режим, что приведет к снижению численности десятков видов водоплавающих и околоводных птиц Восточной Азии, считают ученые. О старте проекта представители ЮНЕСКО узнали в сентябре 2020 года, когда по спутниковым снимкам территории Монголии были обнаружены признаки масштабного строительства. Строительство плотины выше по течению от объекта всемирного наследия не было ни коим образом согласовано, а риски негативного воздействия не были оценены. Комитету Всемирного наследия ЮНЕСКО удалось приостановить работы на проекте весной 2021 года до тех пор, пока Монголия не предоставит полноценную оценку воздействия на озера.

Второй пример – ГЭС «Эрдэнэбурэн» начали строить в апреле 2022 года недалеко от российско-монгольский границы рядом с Республикой Алтай. Плотину планировалось возвести на реке Ховд. Она впадает в Великие озера Западной Монголии, в озеро Хар-Ус – крупнейшее монгольское водно-болотное угодье международного значения. Несмотря на очевидную угрозу экологии водоемов, власти соседнего государства не намерены отказываться от реализации проекта.

«В августе этого года по всем монгольским СМИ разлетелось заявление о том, что те, кто мешает строительству ГЭС на территории Монголии, по сути, осуществляют саботаж (речь о нарушении по уголовной статье «саботаж» - прим.ред.). На монгольского координатора нашей коалиции «Реки без границ» оказывается давление: обвиняют, что она сотрудничает с иностранный спецслужбами и агентами - имеется в виду наша общественная деятельность на территории Монголии», - рассказал российский координатор коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Благодаря жесткой позиции местных жителей удалось приостановить начало стройки: пастухи заблокировали проезд строительной техники в октябре 2022 года и старт работ перенесли на 2023 год.

Но непосредственную опасность для озера Байкал несет возведение ГЭС «Эгийн-Гол», которую планируют построить на крупнейшем притоке реки Селенги – реке Эгийн-Гол. Особенность Селенги в том, что это трансграничная река: 67% площади её водосбора приходится на территорию Монголии, остальные 33% находятся в России. А вот ее приток - Эгийн-Гол, по мнению монгольских властей, трансграничной рекой не является, поскольку на 100% она располагается на территории их государства, а значит согласований с другими странами не требуется. Проект все-таки был заморожен в 2010 году благодаря усилиям ЮНЕСКО и общественников. Однако в этом году строительство решили возобновить без каких-либо юридических оснований на это.

«В 2022 году стали поступать очень интересные новости из Монголии. Видимо, в силу геополитической обстановки власти Монголии решили, что сейчас самое удобное время, когда можно возобновить этот проект. Якобы уже есть все договоренности. Может создаться впечатление, что там дали зеленый свет. На самом деле, это не так. Все-таки есть настойчивые рекомендации со стороны Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. И вряд ли Монголия сможет начать реализовывать этот проект, не имея выполненную регионально-экологическую оценку и не проведя общественного обсуждения», - пояснил Колотов.

Участники конференции решили подготовить резолюцию по итогам конференции, в которой опишут необходимые меры для решения существующих экологических проблем Байкала, и направить ее в профильные ведомства.