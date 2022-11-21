Стал известен архитектурный облик нового ТЦ на юге Москвы, в который вложат почти 800 млн

Группа «Страна Девелопмент», инвестор торгового центра стоимостью почти 800 млн рублей, который строится на юге Москвы в рамках программы создания мест приложения труда, опубликовал архитектурную концепцию этого здания. Внешний облик ТЦ соединит в себе природные и индустриальные образы, а фасады оформят с использованием приемов современной органической архитектуры.

Напомним, власти столицы в 2022 году подписали соглашение с компанией по созданию мест приложения труда. «Застройщик возведет на улице Элеваторной торговый центр площадью 8 тыс. кв. м. Чтобы он органично вписался в застройку района, на фасадах будут использованы металлические панели, стеклянные поверхности, в которых отражается небо, а также панели "под дерево"», — сообщил 21 ноября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Объем инвестиций в этот проект превышает 774 млн рублей, добавил Овчинский. По его словам, застройщик планирует сдать объект в эксплуатацию в марте 2025 года. В новом торговом центре смогут работать 430 человек.

Торговый центр облицуют светлым деревом и темными кассетами, а на уровне второго этажа находится выступ, где расположится ресторан, добавил президент девелоперской группы «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. По его словам, на первом этаже разместятся магазины и супермаркеты, а на втором — фуд-корт и развлекательный центр. «На кровле торгового центра планируется создать концептуальное многофункциональное общественное пространство с зоной для отдыха посетителей», — добавил Гайдуков. Рядом с объектом оборудуют парковку на 111 машино-мест и велопарковки. На благоустроенной территории высадят деревья, разместят лавочки и террасы с зонтиками.

Напомним, программу по созданию мест приложения труда в Москве запустили в 2020 году. По планам мэрии города, она поможет решить маятниковую миграцию, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. Для этого столица привлекает инвесторов, чтобы они создавали новые рабочие места, взамен им предоставляют льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья.

Сегодня в Москве реализуется 25 таких соглашений с общим объемом инвестиций 106 млрд рублей. Эти проекты позволят создать более 34,5 тыс. рабочих мест. Ввод объектов в эксплуатацию пройдет поэтапно, с 2023 по 2028 гг.