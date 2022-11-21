Токаев набрал более 82% голосов на внеочередных выборах президента Казахстана

Победу на выборах президента Казахстана с результатом более 80% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов ряда казахстанских общественных организаций, передает «Интерфакс».

Так, согласно подсчетам института региональных исследований «Открытое общество», Токаев набрал 82,45% голосов. На втором месте графа «Против всех» (5,2%). По данным Института общественной политики партии «Amanat» (бывшая «Nur Otan»), Токаев получил 85,52%, графу «Против всех» выбрали 3,40% проголосовавших.

По словам Токаева, кампания прошла в соответствии с законом, кандидатам были предоставлены равные возможности. «Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто», — подчеркнул глава государства, выступая в предвыборном штабе после появления данных экзит-полов.

Токаев отметил, что нынешние выборы открывают новую политическую эпоху, в которой экономику страны ждут серьезные изменения.

«Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике», — рассказал президент, пообещав повышать благосостояние граждан и призвав их к единству.

Касым-Жомарт Токаев в послании к народу Казахстана 1 сентября предложил провести внеочередные президентские выборы 20 ноября 2022 года. Также он выступил за сокращение максимального количества президентских сроков с двух до одного и увеличение срока президентства с пяти до семи лет.

Токаев был выдвинут кандидатом в президенты от «Народной коалиции политических партий и общественных объединений "За реформы Токаева"» 6 октября. Его соперниками стали экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (партия «Ауыл»), Нурлан Ауесбаев от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии, а также правозащитница Салтанат Турсынбекова («Казахские матери — путь к традициям») и общественный деятель Каракат Абден, представляющая национальный альянс профессиональных социальных работников. Каждый из пяти оппонентов Токаева, согласно данным экзит-полов, получил менее 4% голосов.

Избирательные участки в Казахстане закрылись в 20.00. Согласно информациии Центризбиркома, проголосовали около 8,3 млн жителей республики.

По словам зампредседателя ЦИК республики Константина Петрова, предварительная явка на выборах на 22:00 часов 20 ноября составила 69,43%. Активнее всего голосовали в Жетысуской области, где явка превысила 81%, самая низкая явка — в Алма-Ате (менее 30%).