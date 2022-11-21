Три года позади, семь лет впереди: что уже сделал и чем займется дальше новый президент РК Касым-Жомарт Токаев?

По данным экзитполов, более 80% граждан Казахстана проголосовали за продление полномочий нынешнего президента страны еще на 7 лет, причем явка на выборах составила почти 70% населения. О том, какого человека казахстанцы хотят видеть в президентском кресле, чем уже отметился и что собирается сделать в ближайшие годы глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев — читайте в нашем материале.

Семья и юность заложили основы

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев родился в 1953-м году в Алматы. Его отец после Великой Отечественной войны решил стать писателем и выпустил несколько известных во всем Советском Союзе детективно-приключенческих романов: «Последний удар», «Таинственный след» и «Происшествие в Саргабанде», к примеру. Его мама работала Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков — это очевидным образом сказалось на будущем профессиональном выборе и карьерном пути нынешнего президента страны.

Еще в 1970-м после окончания школы он поступил в МГИМО, где, по словам бывших однокурсников, всегда учился на «отлично» и был очень целеустремленным. Касым-Жомарт Токаев знает пять языков, среди которых — казахский, русский, английский, французский и китайский. Все тонкости последнего он познавал на университетской преддипломной практике в советском посольстве в Китае. В середине 70-х, уже имея определенный дипломатический опыт, он стажировался в Пекинском институте китайского языка, после чего был назначен на дипломатическую работу в КНР и дослужился до должности советника и первого секретаря посольства СССР в Китае.

Дальнейшая карьера Касым-Жомарта Токаева шла только по восходящей траектории: он долго проработал в МИД Республики Казахстан и в итоге возглавил внешнеполитическое ведомство, потом на несколько лет прервался на должность премьер-министра страны, а затем постепенно переходил на все более высокие международные посты. Нынешний президент Казахстана успел поработать в должности вице-президента ПА ОБСЕ и замгенерального секретаря ООН Пан Ги Муна, после чего вернулся домой и стал спикером Сената Парламента Республики.

В возрасте 69 лет Касым-Жомарт Токаев продолжает вести здоровых образ жизни: играет в настольный теннис, полюбившийся ему с юных лет, каждое утро начинает с тренажерного зала, любит пешие прогулки.

Чем запомнились три года президентства

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Республики Казахстан в марте 2019-го по представлению первого лидера страны Нурсултана Назарбаева. Тогда он решил досрочно сложить свои полномочия и, чтобы соблюсти демократические принципы, Токаев назначил досрочные президентские выборы и набрал на них почти 71% голосов избирателей.

Высокая должность практически с самого начала проверила Касым-Жомарта Токаева на прочность: всего через несколько дней после избрания президентом рядом с городом Арысь загорелся арсенал с боеприпасами, из-за чего местных жителей пришлось эвакуировать в Шымкент. Позже в селах Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка, которой для начала беспорядков воспользовалась группа провокаторов. В обоих случаях решить насущные проблемы удалось благодаря личному участию президента: он посещал оба места, а также активно реагировал на происходящее в Twitter — привычка пользоваться этой соцсетью осталась у него еще со времен работы в ООН.

«Это началось еще в бытность работы в ООН, где поощрялось присутствие руководящих сотрудников в социальной сети с целью популяризации организации. Twitter — это, на мой взгляд, личное телеграфное новостное агентство», — говорил он в одном из интервью.

Несмотря на сложности первого периода президентства, Касым-Жомарт Токаев с самого начала принялся проводить важные для страны реформы, встретившие поддержку со стороны местного населения. В частности, он запретил продавать и сдавать в аренду местные земли иностранцам, ввел понятие «слышащее государство» и сформировал Национальный совет общественного доверия — его участники из числа публичных персон, общественных деятелей и сотрудников НКО собираются под председательством президента, после чего их предложения трансформируются в новые востребованные обществом законы.

В стране начались и другие важные изменения: в рамках процесса гуманизации уголовного законодательства был ратифицирован протокол к Международному пакту о гражданских и политических прав, отменивший смертную казнь (ранее в стране действовал бессрочный мораторий). Наказание по статье о «клевете» перешло из уголовной в административную плоскость, а распространение наркотиков, сексуальное насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, стали наказываться значительно жестче.

Как отмечает политолог Ерлан Саиров, первые экономические действия нового президента были направлены на то, чтобы уйти от неоправданных и очень дорогих проектов, предлагавшихся инертными органами власти, в сторону экстренных действий для повышения благополучия населения.

В частности, 555 тыс. человек попали под кредитную амнистию, что привело к значительному снижению их долговой нагрузки. Еще 1,2 млн человек попали под списание старых штрафов и пени. Одним из самых громких решений тех лет стал допуск досрочного снятия пенсионных накоплений — создание такой возможности было очень положительно воспринято местным населением. В результате более 150 тыс. человек частично сняли деньги из пенсионного фонда и направили их на улучшение жилищных условий, своего здоровья или инвестиции.

В то же время было принято важное решение по поводу зарплат врачам и учителям — их подняли в 2,5-3 раза для сокращения числа бедных среди работников социальной сферы и поддержки их семей.

Казахстан, как и любая другая страна, пострадал от пандемии коронавируса: владельцам вынужденно закрывшегося бизнеса предоставили временные пособия в размере 42,5 тыс. тенге (минимальная заработная плата, около 7,6 тыс. рублей на тот момент), для них были предусмотрены налоговые льготы, освобождение от бюджетных платежей, льготное кредитование предприятий дополнительно выросло. Суммарно на все антиковидные меры в стране было выделено 6 трлн тенге (около 1 трлн рублей).

Что будет дальше

Нынешняя конституционная реформа в стране предполагает введение одного семилетнего срока для каждого вновь избираемого президента без возможности баллотироваться после его окончания, а также расширение функций парламента и их сокращение у президента страны. При этом, по словам Касым-Жомарта Токаева, новшества будут осуществляться последовательно и четко, ведя страну к новой форме политического устройства.

В избирательной программе нового президента были указаны более 170 задач, значительная часть которых направлена на решение социальных вопросов и повышение качества и уровня жизни граждан. В ближайшие 7 лет запланирован ввод 111 кв. м. жилья — в него будут расселяться собственники аварийных и жилых построек, в общей сложности более 40 тыс. человек. Также будут введены в эксплуатацию 40 тыс. арендных квартир для малоимущих по всей стране — на эту цель будет направлено дополнительно 2 трлн тенге.

Люди, потерявшие работу в силу обстоятельств, будут получать новое более высокое пособие — в размере 45% от выплат по потере занятости. При этом занятая часть населения с 2025 года сможет рассчитывать на рост минимальной заработной платы на сопоставимый с инфляцией уровень, а также в республике будет принят новый закон «О банкротстве физлиц» — эти меры должны поддержать самые уязвимые и склонные к бедноте слои населения.

Многие другие пункты из предвыборной программы направлены на повышение качества работы системы здравоохранения: траты на эту цель будут доведены до 5% ВВП, первичная медико-санитарная помощь будет доступна во всех регионах. Во всей стране появится сеть перинатальных центров, система оказания медицинской помощи онкобольным будет существенно модернизирована (среди прочего откроется соответствующий детский национальный центр), а для обеспечения лекарственной безопасности страны доля отечественных препаратов на местном рынке будет доведена до 50%.

Отношения с миром

Во внешней политике, по словам нового президента Казахстана, сохранится принцип многовекторности: в экономику страны вовлечены более $500 млрд иностранных инвестиций, на ее рынке работают транснациональные компании. Тем не менее, расследование прошлых экономических преступлений, совершенных против суверенитета страны, будет продолжено.

«Создана специальная комиссия во главе с генеральным прокурором, я лично курирую работу этой комиссии. Полагаю, что со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных капиталов из нашей страны», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, как отмечают некоторые политологи, президентские выборы в стране прошли в качестве окончательной процедуры внутренней легитимизации, и теперь ни у кого нет сомнений в том, что Касым-Жомарт Токаев — всенародно избранный президент. Теперь ему предстоит решить самую сложную задачу: выполнить все предвыборные обещания и привести экономику страны к процветанию.