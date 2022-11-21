ЦБ помог «потенциально убыточным» клиентам автостраховщиков

Банк России выявил, что некоторые страховщики перенаправляли клиентов на сайты других компаний, когда они начинали заполнять заявления о покупке электронного полиса ОСАГО (е-ОСАГО). Таким образом компании отбирали для себя более выгодных клиентов и отсекали потенциально убыточных. В информационном письме, адресованном страховым компаниям, регулятор указал, что переадресация возможна исключительно на сайт Российского союза автостраховщиков и только для автовладельцев из Крыма и Севастополя в случае проблем с работой сайта страховой компании.

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«Каждый человек вправе купить полис ОСАГО именно в той компании, в которую он обратился. И он не может быть перенаправлен в другую компанию. Это правило распространяется и на покупку страховки в электронном виде через сайт. К компаниям, которые отбирают для себя более выгодных клиентов, Банк России применяет меры. Остальных мы хотим предупредить о недопустимости распространения такой практики», — заявила замруководителя Службы по защите прав потребителей Банка России Анна Карева.

Тем, кто столкнулся с такой проблемой, специалист посоветовала обращаться в интернет-приемную Банка России, приложив к заявлению скрины с доказательствами.

