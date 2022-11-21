ЦБ раскрыл новую схему обмана телефонных мошенников

В последнее время телефонные мошенники стали все чаще использовать новую схему обмана. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов, говорят, что якобы расследуют дело о массовой утечке персональных данных из банков, которое ведется по поручению Центробанка, а затем просят данные карты, чтобы «свериться с базой утечек», сообщает в своем Telegram-канале Банк России.

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«Мошенник звонит человеку и сообщает, что среди скомпрометированных данных могут быть и его сведения. Он предлагает свериться с базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне. Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить ему в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий», — уточнили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты: ее номер, трехзначный код с оборотной стороны и смс-код. Эти сведения нужны только мошенникам. Также ни Центробанк, ни правоохранители никогда не направляют фото своих удостоверений или каких-либо документов.

Чтобы не быть обманутым, в ЦБ посоветовали сразу же прерывать подобные телефонные разговоры.

