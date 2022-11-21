ЦБ разрешил ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить валюту свыше $10 тысяч

Уполномоченные банки и госкорпорация ВЭБ.РФ смогут вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в сумме свыше $10 тыс. или в эквиваленте в другой иностранной валюте, но при определенных ограничениях. Соответствующее решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте ЦБ.

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«Уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции. В случае если последующий ввоз наличной иностранной валюты в таком же объеме не предусмотрен, а также для вывоза ветхих купюр потребуется получать разрешение Банка России», — пояснил регулятор.

Кроме того, уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты «для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов», но при условии обратного ввоза такой же суммы.

В Центробанке подчеркнули, что вывоз наличной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов не предусмотрен. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено, напомнил регулятор.

Вывоз из РФ наличной валюты свыше $10 тыс. запрещен с марта текущего года. Право выдавать разрешение на вывоз большего объема ЦБ получил по указу президента от 15 октября.

