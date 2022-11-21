Центробанк начал бороться с закредитованностью россиян

Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски. Проблемы россиян с обслуживанием займов могут привести к сокращению потребительского спроса, а потери банков в результате списания «плохих» кредитов — к снижению их возможности по кредитованию экономики. Для ограничения этих рисков Банк России определил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам и займам для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) на I квартал 2023 года. Решение о значении лимитов на II квартал будет принято в феврале 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения, сообщается на сайте ЦБ.

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Регулятор пояснил, что эта мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, и искусственного удлинения срока кредитов и займов.

В частности, у банков с универсальной лицензией доля заемщиков с ПДН выше 80% не должна превышать 25%, у МФО — 35%. Доля клиентов, берущих необеспеченные кредиты на срок более пяти лет, для банков ограничена лимитом в 10%, для МФО эта мера неприменима.

«Необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами (в августе — октябре 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%) и остается приоритетным сегментом для банков из-за высокой маржинальности. Доля необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составила более 32% в III квартале 2022 года (28% в II квартале 2022 года). На высоком уровне остается доля потребительских кредитов на срок более 5 лет (15% в июле — сентябре 2022 года). Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, в II квартале 2022 года составила 41% (38% в I квартале 2022 года)», — отметили в ЦБ.

Регулятор пояснил, что макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период.

Мера не коснется банков с базовой лицензией, так как их вклад в долговую нагрузку населения незначителен, считает ЦБ. Совокупный объем задолженности физлиц по необеспеченным потребительским кредитам в таких организациях составляет 9 млрд рублей (0,1% портфеля необеспеченных потребительских кредитов банковского сектора). Кроме того, предельный размер капитала банков с базовой лицензией ограничен 1 млрд рублей, поэтому возможность перетока в них клиентов из банков с универсальной лицензией невелика, отметил регулятор.

