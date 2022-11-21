Крупнейшие госбанки ДНР и ЛНР трансформируют в ООО и передадут Промсвязьбанку

Государственные банки Донецкой и Луганской народных республик, выполняющие в этих регионах функции центральных регуляторов, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку (ПСБ).

Соответствующее решение закреплено в указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, органы власти двух регионов должны обеспечить продажу ПАО «Промсвязьбанк» 100% долей Центрального республиканского банка ДНР и Государственного банка ЛНР по рыночной стоимости, равной 1 рублю.

Также глава государства поручил обеспечить создание в ЛНР И ДНР территориальных учреждений Центрального Банка РФ.

Промсвязьбанк основан в 1995 году, его штаб-квартира находится в Москве. ПСБ входит в перечень системно значимых кредитных организаций Центробанка РФ, с 2019 года он выступает опорным банком для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Председатель ПАО «Промсвязьбанк» — Петр Фрадков, с февраля 2022 года он находится под санкциями Запада.

В июне 2022 года Промсвязьбанк начал работу в ДНР и ЛНР, позже отделения банка открылись в Херсонской и Запорожской областях. В октябре Промсвязьбанк запустил в ДНР и ЛНР потребительское кредитование. «ПСБ первым из российских системно значимых банков предоставил комплексное банковское обслуживание в Донецкой и Луганской народных республиках, выстроив платежную инфраструктуру и обеспечивая бесперебойные расчеты и банковское сопровождение социальных и пенсионных выплат», — отмечается на сайте банка.