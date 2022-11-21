Moody’s: Цены на энергию в Европе снизятся нескоро

Европейцам не следует ждать быстрого снижения цен на электроэнергию, предупреждают аналитики рейтингового агентства Moody’s. Это может произойти в лучшем случае лишь в среднесрочной перспективе. Причина аномально высоких цен электричества в его выработке. Электроэнергия стоит очень дорого, потому что спрос на нее относительно высокий, а предложение, т.е. производство – низкое. Причем, исправить эту ситуацию европейцам удастся лишь через годы.

«Соотношение между спросом и предложением по электроэнергии этой зимой будет несбалансированным»,- цитирует OilPrice старшего вице-президента Moody’s Пола Марти.

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Ситуация с электричеством на юге континента будет лучше, чем на севере, потому что на юге лучше развито производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии и больше инфраструктуры сжиженного газа (СПГ).

Цены на энергию останутся высокими несмотря на прогнозы по снижению в 2022-23 гг. потребления ее промышленностью, предприятия которой закрываются из-за высоких цен на нее же, и снижения спроса еще и за счет экономии.

Европа более-менее подготовилась к предстоящей зиме, но куда более серьезные проблемы со снабжением газа, главным источником производства электроэнергии в Европе, могут возникнуть в следующем году при подготовке к зиме 2023-24 годов. Дело в том, что большую часть текущего года, а если быть точным - две трети, Европа получала российский газ пусть и в уменьшенных объемах. В следующем же году поставки его скорее всего будут прекращены полностью.

Газ – крупная проблема европейских энергетиков, но далеко не единственная. В этом году резко снизилось производство атомной энергии во Франции. Достаточно сказать, что сейчас ее вырабатывает лишь половина французских АЭС.

Французский энергетический гигант EDF в начале ноября уточнил прогноз по производству энергии: в 2022 году ожидается выработка 275-285 ТВт, что значительно ниже предыдущего прогноза на 280-300 ТВт. Все дело в забастовках энергетиков и плановых ремонтах АЭС. Это сильный удар по всей европейской энергетике, потому что Франция в последние годы была экспортером электроэнергии. Сейчас же она стала ее импортером уже в первой половине 2022 года.

Производство электроэнергии в этом году в Европе значительно снизилось и в связи с резким сокращением производства ее гидростанциями, вызванным летней засухой в большинстве регионов. Достаточно сказать, что с середины ноября испанская энергетическая компания Endesa отключила пятую по мощности в королевстве ГЭС из-за дефицита воды в резервуарах и аномально теплой осени. Из-за засухи в этом году гидростанции на полуострове выработали электроэнергии на треть (32%) меньше среднего объема за 10 последних лет. Так мало энергии испанские ГЭС не давали уже треть века, с 1989 года.

Аналитики и экономисты Moody’s считают, что ждать быстрого улучшения ситуации не приходится. Не удивительно, что ЕС сейчас пытается изменить процессы ценообразования на газовом рынке и рынке электроэнергии.

В начале следующего года, по словам вице-президента Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Мароша Шефчовича, Брюссель должен представить план структурной реформы европейского рынка электроэнергии. Суть ее в отходе от действовавшего много лет принципа ценообразования, при котором цена энергии была привязана к цене на газ.

ЕК также предлагает создать к марту следующего года новый ценовой хаб по СПГ и изменить механизм ценообразования на голландском хабе TTF. При всем этом в Брюсселе не отказались и от усиленного развития возобновляемых источников энергии.

Все эти и другие меры, конечно, помогут несколько облегчить ситуацию, но их явно недостаточно, считают в Moody’s, для того, чтобы победить энергетический кризис и в краткосрочной перспективе избавить европейцев от высоких цен на электроэнергию.