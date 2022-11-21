В Кремле заверили, что целью спецоперации не является смена действующей власти в Киеве

Смена действующей власти на Украине по-прежнему не входит в число целей проводимой Россией специальной военной операции.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, президент об этом уже говорил», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы не стремится к переговорам с Киевом и желает добиться краткосрочного «затишья» в боевых действиях, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в ходе СВО «хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет».

Также пресс-секретарь главы государства заверил, что в Кремле не ведется каких-либо дискуссий по поводу возможной «новой волны мобилизации». «Нет, никаких обсуждений на этот счет нет. Я не могу говорить за Минобороны. Но в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул российский лидер.

Частичная мобилизация в России, о которой Владимир Путин объявил 21 сентября, завершилась 31 октября. За этот период было призвало в общей сложности 300 тыс. военнослужащих.