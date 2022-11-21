В США подтвердили подлинность кадров расстрела под Макеевкой пленных российских солдат

Американская The New York Times установила вину ВСУ в убийстве пленных российских военных 18 ноября в Макеевке

Как сообщается в статье на сайте издания, распространенное в соцсетях однозначно говорит о том, что бойцы ВСУ совершили военное преступление, расстреляв в упор как минимум 11 россиян. Авторы публикации уточняют, что сравнили видеокадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что они были сделаны в Макеевке.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар обратил внимание на то, что украинцы стреляли в безоружных людей и «не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, и просто бросили их на месте», пишет газета. Хаар отметил, что российские военные лежали на земле, их руки были вытянуты либо находились за головой. Специалист напомнил, что военнослужащие после сдачи в плен считаются выведенными из строя или некомбатантами.

Эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич сообщила, что прокурор Международного уголовного суда, «скорее всего, изучает этот эпизод, учитывая, какое внимание он привлек», передает издание. По словам Вукушич, специалистам для расследования нужно будет посетить место, где произошел иницидент. Кроме того, необходимо провести патологоанатомические и судебно-медицинские экспертизы, а также изучить действия украинских военных после стрельбы.

Кадры с расстрелом более 10 российских солдат появились в Сети в пятницу, 18 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») и по статье 356 («Жестокое обращение с военнопленными») УК РФ. Председатель СПЧ Валерий Фадеев назвал казнь российских военных демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе, власти Украины изучат видеозапись с расстрелом россиян.