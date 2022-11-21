Взносы на накопительную пенсию запретили размещать на депозитах в зарубежной валюте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает из перечня разрешенных активов для инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии депозиты в зарубежной валюте.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне такими активами будут выступать государственные ценные бумаги РФ, а также денежные средства в рублях на счетах в банках и депозиты в российской валюте.

Ранее средства в депозитах и на счетах в кредитных организациях можно было размещать в иностранной валюте.

Сообщается, что этим же законом за Федеральным казначейством закреплены полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию. В обосновании к документу поясняется, что это необходимо для «оптимизации функций, обеспечения дополнительной гарантии сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию».

Ранее «Эксперт» писал о том, что, согласно результатам соцопроса, примерно четверть россиян (24%) хотели бы получать на пенсии более 100 000 руб. в месяц. Самые высокие ожидания — у IT-специалистов (37%), финансистов (28%), строителей (28%) и работников транспорта (27%). 16% россиян, в том числе медики и преподаватели, рассчитывают на пенсию 50 000 — 60 000 руб. в месяц. Почти столько же опрошенных ждут пенсию на уровне 40 000 — 50 000 руб.