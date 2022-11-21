Европа затягивается в воронку газовой спирали

Ситуацию на рынке газа эксперты называют в целом стабильной — цены отходят от сложившихся уровней недалеко. Но фактически стабильностью это назвать трудно: стоимость ресурса находится под сильным влиянием новостной повестки. С одной стороны, теплая погода и переполненность европейских хранилищ газа позволяют ценам на энергоносители снижаться. С другой — инвесторы и продавцы не забывают о том, что холодное время года уже на пороге, и это поддерживает стоимость «голубого топлива».

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Весьма показательно в этой связи прошли торги в пятницу, 18 ноября. В начале торговой сессии котировки резко снизились. Произошло это, как сообщает «Прайм», после появления новостей о возобновлении работы Freeport LNG. Котировки теряли около 4%, падая ниже 1160 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию сократили темпы снижения до 3%, оставшись ниже 1170 долларов. Но уже через несколько часов рост цен возобновился, и к концу торговой сессии цены на газ в Европе росли примерно на 2,5%, поднявшись выше 1230 долларов за тысячу кубометров за декабрьскую поставку.

Лучшая погода для газа — плохая

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе стабилизировались около 1250 долл. за 1000 кубометров, свидетельствует аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее словам, рынок вошел в консолидацию на фоне стагнирующего потребления, переполненных хранилищ и относительно теплой погоды. Падение промышленного производства также отрицательно сказывается на потреблении газа.

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Так или иначе, заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 16 ноября составляла 95,38%, но выборка газа из хранилищ уже началась.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе выросла до 6,369 долл./mmbtu (228 долл. за 1000 кубометров), приводит статистику эксперт. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 11 ноября на 0,1% превысили уровень прошлого года и оставались всего на 0,2% ниже уровня на последние пять лет. Обеспеченность внутреннего американского рынка газа растет, хотя холодная погода уже начала увеличивать спрос. Freeport LNG испытывает трудности с перезапуском отгрузок на экспорт, так как компания пока не представила отчета о перезапуске в PHMSA, необходимого для возобновления работы.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 27,397 долл./mmBTU, или до 980 долл. за 1000 кубометров, оставаясь существенно ниже цен европейского рынка. Япония сообщила о росте поставок российского СПГ на 34,9% г/г в октябре 2022 года. Доля российского газа в общем объеме поставок выросла до 10,4%. Страна также не отказывается от участия в проектах «Сахалин-1» и «Арктик СПГ-2».

И все же, указывает Лукичева, погодные риски постепенно увеличиваются, в связи с чем в предстоящие месяцы цены на газ постоянно будут получать поддержку во всех регионах потребления.

В состоянии неустойчивого равновесия

Новая неделя для котировок газа открылась некоторым повышением — с 1150 до более чем 1200 долл. за 1000 куб. м, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. На прошлой неделе ЕС впервые за сезон перешёл к превышению отбора газа из хранилищ над закачкой. Это произошло примерно на месяц позже, чем в прошлые годы — из-за тёплой погоды. Сейчас ПГХ заполнены на 95,5%, и это намного выше плановых 80%.

Есть и опасения. Их создаёт, во-первых, вероятность отсутствия роста (а то и снижение) спроса со стороны Китая, что может ограничить поставки и повысить цену в Европе, считает аналитик. С точки же зрения цен, есть уязвимость и в случае, если всё же зима окажется более холодной, чем ожидается. Или если ещё сильнее упадёт европейский экспорт России, который сейчас остаётся на уровне 60 млн куб. м в день. Он идёт через транзит по Украине и по «Турецкому потоку». Риски его дальнейшего сокращения существуют.

В то же время, меры экономии, увеличение альтернативных закупок — наряду со снижением потребления из-за замедления экономики — создают факторы давления на цены, признает Гойхман. В частности, по расчётам Оксфордского института энергетических исследований, спрос на газ в октябре составил 71% от среднего уровня за последние пять лет.

Таким образом, драйверы роста и снижения цены пока достаточно сбалансированы, и движение поэтому происходит в пределах текущего технического диапазона — 1100—1400 долл. Важным, по словам эксперта, на текущей неделе может оказаться решение о размере «потолка цен» на российскую нефть. Оно может повысить котировки «чёрного золота» и сказаться на стоимости газа — как частично альтернативного нефтепродуктам топлива. Но, вероятно, предполагает Марк Гойхман, в ближайшие дни указанный диапазон сохранится.