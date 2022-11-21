Заммэра Ефимов: с начала года в «Банке технологий» появилось 125 новых решений

Число технологических разработок для промышленников, представленных в «Банке технологий» Москвы, в 2022 году выросло более чем на 50% и достигло 240. Об этом сообщил 21 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году в столичный "Банк технологий" для промышленных предприятий вошли 125 новых решений. Производства могут использовать их для модернизации действующих мощностей или запуска новых линий», — сказал Владимир Ефимов.

Все решения, вошедшие в него, отечественные, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «С их помощью предприятия города смогут обеспечить полную технологическую безопасность и развивать производственные технологии собственным уникальным путем», – добавил он. По оценке Владислава Овчинского, число заявок от разработчиков растет, поскольку промышленники сейчас нуждаются в российских технологиях вместо импортных. «Мы ожидаем, что такая динамика продолжится», — отметил он.

В числе новых решений, представленных в «Банке технологий», — автоматизация поиска материала по заданным свойствам, платформа для управления контентом и автоматизации документооборота, облачный сервис мониторинга строительных работ, а также цифровой двойник предприятия — копия физического объекта.

Одна из компаний-вендоров — российское предприятие «Аскон»: разработчик решений, которые уже применяют в конструкторских бюро и на заводах столицы. «Мы получили от московских производителей ряд запросов на подбор цифровых решений. Считаем такие информационные сервисы полезным инструментом для развития промышленности региона», — сказал директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон» Павел Щербинин.

Напомним, «Банк технологий» представлен на Инвестиционном портале Москвы. Всего сегодня него включено свыше 240 технологических разработок более чем от 150 вендоров, резюмировал Владимир Ефимов.