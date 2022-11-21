Владимир Ефимов: власти Москвы перевели на льготную ставку аренды частный детский сад

Власти Москвы предоставили льготу частному детскому садику, который вложился в ремонт помещения, принадлежащего городу. Теперь владелец садика в Хорошево-Мневниках в рамках программы «1 рубль за кв м» будет платить за арендованные площади 400 рублей в год, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На ставку один рубль за квадратный метр в год переведена автономная некоммерческая организация дошкольного образования Центр развития ребенка «Айленд». Инвестор отремонтировал нежилое помещение и выполнил другие условия специальной программы. Благодаря льготе он сможет ежегодно экономить около 5,1 млн рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Компания в конце 2019 года взяла в аренду помещение на первом этаже жилого комплекса, расположенного на улице Народного Ополчения. Частный детский сад «Островок» посещают 20 воспитанников, 19 из них зарегистрированы в Москве. «Исходя из площади помещения, арендная плата для предпринимателя составит чуть более 400 рублей в год», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

Договор аренды с садиком заключен на 49 лет.

Напомним, программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в Москве с 2013 года. Власти столицы предлагает инвесторам на торгах помещения, в том числе под размещение школ и детских садов. Инвестор берет на себя обязательство провести ремонт, оснастить помещение необходимым оборудованием и начать работу не позднее, чем через полгода со дня заключения договора аренды. Предпринимателю также необходимо оформить лицензию и выполнить требование департамента образования и науки столицы: доля москвичей, посещающих частный детский сад, должна составлять не менее 80% от общего числа воспитанников, а обучающихся в школе – не менее 50%. После этого арендатор может перейти на льготную ставку аренды.