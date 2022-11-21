«Женская судьба в произведениях классиков»: моноспектакль Елены Захаровой

Стихи и прозаические отрывки, танцы и музыка, комедия и трагедия… Кажется, что в этом спектакле есть все, и даже немного больше. Елена Захарова демонстрирует невероятную актерскую силу, создавая и перевоплощаясь в самых разных героинь. В ее арсенале есть Джульетта, Кармен, Катерина, Нина Заречная — роли, которые мечтает сыграть каждая актриса. Однако требуется невероятный талант, чтобы воплотить все эти образы в рамках одного полуторачасового спектакля.

Но не только тексты классиков выходят на первый план. Основа спектакля — это сочетание музыки, литературной основы и танца. За музыкальное сопровождение отвечает талантливая пианистка, выпускница Московской государственной консерватории Анастасия Кузнецова.

Танец представлен двумя эпизодами: Кармен из оперы Бизе и танец Мата Хари. Первый ставила Рамуне Ходоркайте — известный балетмейстер и хореограф, она работала в Театре имени Моссовета, Театре имени М. Н. Ермоловой, в «Школе драматического искусства», «Мастерской П. Фоменко», Театре п/р О. Табакова и многих других.

В каждом отрывке и в каждом произведении Елена одновременно проживает жизнь героини и рассказывает о ее переживаниях от своего лица. Это редкий случай, когда можно увидеть по-настоящему чистую квинтэссенцию актерской игры. Именно поэтому кульминация спектакля — монолог Нины Заречной из Чеховской «Чайки» — выглядит более чем закономерно. В нем актриса говорит об «умение терпеть и нести свой нелегкий крест», растить душевные силы, чтобы «пьянеть» на сцене и стать по-настоящему «большой» актрисой.

Этот спектакль воплощает вершину актерского мастерства, до которой не так легко добраться. Елена Захарова и сама говорила, что постановка стала для нее одной из самых сложных за всю карьеру. Но для зрителей это остается незамеченным, и весь спектакль буквально проходит на одном дыхании. Это удивительно, так как моноспектакль — традиционно один из самых сложных жанров, удержать внимание публики в одиночку крайне тяжело. Но у Елены Захаровой это получается с легкостью и необыкновенной, свойственной исключительно женщинам, актерской грацией.

27 ноября, Культурная квартира «Хлам»