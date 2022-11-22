Акции дня: бумаги «Полюса» на вес золота

В лидеры торгов вышли бумаги золотодобытчика «Полюс» по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 22 ноября. За день бумаги прибавили в цене +4,44% до 6713,5 рублей за штуку.

Интерес к акциям вырос после публикации статистики по поставкам золота из России в Китай. Российские компании установили рекорд и поставили в октябре в Китай 2,16 тонн золота на 124,6 млн долларов. Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота. За первые 10 месяцев 2022 года импорт также вырос в 1,9 раза до 5,72 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В деньгах объем поставок вырос в 1,8 раза до 330 млн долларов.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +1,37% до 2196,04 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,18% до 1135,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:18 мск составила 89,32 долларов за баррель (+2,14%). Российская валюта укреплялась – 60,68 руб. за доллар.