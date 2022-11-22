Эксперт: «Все это формирует у киевского режима опасения по поводу дальнейшего развития событий»

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на дневном брифинге перечислил целый ряд действий, предпринятых Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции по состоянию на 22 ноября.

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«На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. [...] На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведовательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка», — сообщил представитель военного ведомства.

Также спикер МО РФ проинформировал, в частности, о том, что на Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшиеся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. А на Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наемниками, атаковать из населенного пункта Стельмаховка.

В сводках Минобороны предыдущих дней в основном также сообщается о безуспешных попытках ВСУ прорвать российскую оборону на означенных направлениях. Согласно упомянутым сводкам, в течении текущей декады наши войска проводили локальные боевые операции, которые в ряде случаев закончились освобождением ряда относительно небольших населенных пунктов в ДНР. Так, 13 ноября были взяты под российский контроль поселки Майорск и Павловка, а 18 ноября — поселок Опытное.

Военные обозреватели и военкоры, говоря о нынешней ситуации в зоне СВО, все чаще говорят о «позиционном» характере военных действий. Очевидно, что никакого крупномасштабного наступления со стороны ВСУ, громогласно анонсированного киевским руководством после вывода наших войск на левый берег Днепра, не происходит.

На линии фронта и не только

«Наступления ВСУ сейчас нет потому, что у них нет для этого возможностей. — сказал "Эксперту" военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин. — Украинская армия не в состоянии совершить форсирование Днепра и наступать на наши позиции, у них просто нет средств чтобы форсировать Днепр. Там нет мостов, нет переправ, а на плотах, как во Вторую мировую, никто не будет производить форсирование столь крупной водной преграды», — объяснил он.

Собеседник также отметил, что возможности широко наступать украинскую сторону лишили действия российского командования. При этом он пояснил, что военные действия идут не только на линии фронта, но еще и в глубине украинской обороны.

«Мы же не случайно наносим удары по окрестностям Киева, по Львову, Ивано-Франковску, Хмельницкому, Днепропетровску, Ровно и многим другим. Мы не даем ВСУ возможностей подвозить боеприпасы, ГСМ, получать новую боевую технику, и так далее и тому подобное», — сказал Литовкин.

При подобной тактике российских ВКС, продолжил эксперт, украинская армия, невзирая на достаточно большое количество своего личного состава, в том числе наемников, все равно не может в полной мере воспользоваться теми возможностями, которые им предоставляют зарубежные страны.

Коснувшись вопроса дальнейших возможных действий, Виктор Литовкин сказал, что в ближайшее время, по его мнению, украинские войска ничего серьезного предпринять на фронте не смогут.

«Они пытаются проявлять активность, чтобы показать своим зарубежным кураторам, что они не зря получают деньги, вооружение и прочее, но возможности их достаточно ограничены», — сказал он.

В чем может состоять план ВСУ

«Нынешние боестолкновения носят локальный характер, характеризуясь лишь наличием, так скажем, частных побед, в силу того, что позиционная оборона с двух сторон достаточно сильна. — поделился своим мнением кандидат военных наук, начальник отдела журнала "Армейский сборник", полковник запаса Виктор Литвиненко. — Она достаточно укреплена сейчас, поэтому каких-либо значительных прорывов позиционной обороны сейчас нет», — сказал он, охарактеризовав идущие военные действия как позиционные.

«Думаю, что если наступление со стороны Украины будет, то оно пойдет через южные области: Херсонщина, Запорожье, с выходом на Крым. Это направление может быть использовано украинским руководством в том числе и для достижения весомого медийного успеха», — сделал он прогноз, высказав уверенность, что к такому развитию событий Вооруженные силы РФ подготовились и смогут нанести сильнейший удар.

«И в украинском руководстве это понимают», — сказал кандидат военных наук.

Заграница не поможет

Еще одними из факторов, которые заставляют Киев сомневаться в целесообразности активизации боевых действий со своей стороны, Виктор Литвиненко назвал события, происходящие за рубежом.

«Думаю, в украинском руководстве сейчас существует некоторая растерянность. С одной стороны, после выборов в американский конгресс, Киев застыл в ожидании: будут ли ему и дальше предоставляться регулярные денежные транши для продолжения войны с Россией, а также вооружение, и в каких количествах? С другой стороны, компания в Киеве после "ракетного инцидента" в Польше четко осознала, что НАТО начинать прямые боевые действия своими силами на Украине не намерена», — отметил военный эксперт.

Ни США, ни коллективный Запад, продолжил он, не захотели признать эти упавшие на польскую территорию ракеты российскими, как Киев за это не цеплялся. Украине дали четко понять, что она должна рассчитывать в конфликте с Россией только на свои силы.