Мощный энергетический кризис стремительно приближается, но газ здесь не при чем

Дизель справедливо считается самым важным для глобальной экономики видом топлива. Он нужен всем и для всего, что движется. Уже через несколько месяцев все регионы планеты без исключения, прогнозирует Bloomberg, окажутся под угрозой глубокого дефицита дизельного топлива. Причем, кое-где он уже есть.

Последствия дизельного кризиса будут огромны. Только в США, уверяет Марк Финли из университета Райса, взлетевшие цены на дизель обойдутся в 100 млрд долларов.

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«Абсолютно все, что движется в нашей экономике, работает на дизеле,- объясняет он.- Передвижение грузов – одна сторона. Вторая – без дизеля люди могут просто замерзать до смерти».

За все четыре десятилетия наблюдений за запасами дизельного топлива в Америке, они никогда еще не были такими низкими в конце ноября, как сейчас.

Такая же ситуация на северо-западе Европы. Причем, в марте 2023 года, после введения эмбарго на российские нефтепродукты, включая дизель, ситуация еще больше ухудшится. Но еще хуже обстановка с дизелем в бедных странах, например, в Пакистане, Бангладеш и так далее.

«Я еще никогда не видел такого сильного дизельного кризиса»,- говорит Дарио Скаффарди, бывший глава итальянского НПЗ Saras SpA, человек с 40-летним опытом работы в отрасли.

Дизель в Нью-Йорке, на главном рынке Америки, подорожал в этом году почти на 50%. В начале ноября его цена достигла 4,9 доллара за галлон, т.е. стала, приблизительно, вдвое дороже в годовом выражении.

На северо-западе Европы фьючерсы на дизель стоят ок. 40 долларов за баррель. Для сравнения: средняя цена за последние пять лет – 12 долларов.

Дефицит дизельного топлива спровоцировали большие проблемы с работой НПЗ и сокращение предложения нефти. Во время пандемии сильно упал спрос, и многие НПЗ были вынуждены прекращать работу. Внес лепту и «зеленый» переход, т.е. замена ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии, сократив инвестиции в сектор. После 2020 года мощность американских НПЗ сократилась более чем на 1 млн бар/д. Не лучше ситуация и в Европе, которая больше других континентов зависит от дизельного топлива. После отказа от российских энергоносителей ситуация еще больше ухудшится. Из приблизительно полумиллиарда баррелей дизеля в год, поступающего в Европу по морю, половина загружается в российских портах.

На Восточном побережье США нехватка дизельного топлива уже привела к ограничениям его поставок. И это еще даже не началась зима! Жителей северо-востока, самого густонаселенного региона Америки, где дизель используется и для обогрева домов, ждут самые большие за много десятилетий счета за электроэнергию.

Конечно, длительный дефицит дизельного топлива в США невозможен, потому что Америка является экспортером разных видов топлива. Однако веерные отключения, которых будет еще больше, чем обычно, тоже малоприятно.

Куда сложнее ситуация в Европе. Европейцы пока не знают, чем они будут заменять российские нефтепродукты, включая дизель, уже в феврале, когда вступит в силу эмбарго.

По прогнозам, объем дизеля в европейских хранилищах к марту понизится до 211,9 млн баррелей. Это самый низкий уровень за 11 лет ведения наблюдений.

Сейчас Европа импортирует все больше российского дизеля. Она также покупает его у Саудовской Аравии, Индии и других стран. В октябре объем импорта по воде оказался самым высоким как минимум за 6 лет, по данным Vortexa.

В Германии из-за проблем с доставкой грузов по Рейну дефицит уже ощущается. В соседних Венгрии и Австрии НПЗ работают с перебоями, а во Франции на производстве дизеля крайне негативно сказываются забастовки.

«Если Россия прекратит поставлять дизельное топливо, это пробьет во всей системе очень и очень большую дыру, которую будет крайне трудно заделать»,- говорит Скаффарди.

Глобальная нехватка дизельного топлива резко увеличила прибыль экспортеров, например, Китая и Индии, которые готовы отправлять танкеры в богатые европейские страны. Общий экспорт топлива в Китае, по прогнозам, вырастет с 500 тыс. к концу года до почти 1,2 млн бар./д. Во-первых, неясно, хватит ли этого, чтобы заткнуть дыры, а во-вторых, бедные страны все равно не смогут покупать дизель по нынешним ценам.

Очень тяжело сейчас приходится Шри-Ланке, испытывающей огромные финансовые трудности после летних волнений. В Таиланде в тщетной попытке защитить потребителей от роста цен власти продлили действие налоговых льгот на дизель. Экономисты подсчитали, что королевство недополучит более полумиллиарда долларов. Собираются объявлять чрезвычайное положение власти и во Вьетнаме.