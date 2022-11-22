Финансист предупредила, что нельзя делать с найденной банковской картой

Человек, нашедший чужую банковскую карту, может навлечь на себя массу проблем, особенно если начнет искать ее владельца самостоятельно. Самое оптимальное — это позвонить в банк, выпустивший карту, и сообщить о находке, рассказала агентству «Прайм» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

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Она посоветовала не отправлять на счет найденной карты незначительную сумму с сообщением о находке. Также не стоит передавать кому-то найденную карту, оставлять ее на видном месте, искать владельца в соцсетях и вообще уносить с собой. Пока карта не заблокирована, ею можно расплатиться в магазине, чем могут воспользоваться недобросовестные люди, нашедшие карту до или после вас, подчеркнула эксперт.

«Неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ею кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется вам. Поэтому в лучшем случае поиск владельца — пустая трата времени, а в худшем — подозрение в причастности к совершению кражи денежных средств с банковского счета карты», — объяснила Дайнеко.

Она напомнила, что за использование чужих (найденных) банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Самое оптимальное, по словам эксперта, — позвонить на горячую линию банка, выпустившего карту и сообщить о находке, продиктовав данные карты. Если владелец еще не сообщил о пропаже, банк сам свяжется с ним и заблокирует карту.

Если чужая карта обнаружена у банкомата в отделении банка, нужно пригласить сотрудника, сообщить о находке и не пытаться заблокировать ее самостоятельно через банкомат. Подобные действия с чужой картой будут зафиксированы на камеру и могут быть расценены как попытка незаконного снятия средств, предупредила Дайнеко.

