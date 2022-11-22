Газ и электроэнергия резко подорожают в Германии с января

Многим германским домохозяйствам с января будущего года придется платить за электричество и газ намного больше. Как сообщает Reuters со ссылкой на германский сайт сравнения цен Verivox, 137 региональных поставщиков электроэнергии повысят свои цены в среднем на 61%, а 167 поставщиков газа — на 54%. Всего было опрошено 800 поставщиков электроэнергии и 700 поставщиков газа.

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Основными причинами этого называются две: снижение объемов импорта российского газа и, соответственно, его использования на электростанциях, а также сокращение производства электроэнергии на атомных станциях Франции, часть которой экспортировалась в Германию. Эксперты ожидают продолжения роста цен.

По оценкам Verivox, дополнительные расходы среднего домохозяйства на оплату электроэнергии составят 784 евро в год, а на газ — 1247 евро в год.

В ноябре стоимость электроэнергии составляла в годовом исчислении 1477 евро (на 5% больше уровня января), а стоимость газа по сравнению с началом года выросла более чем на 40% до 2737 евро в год.