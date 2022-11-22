Европа наращивает зависимость от российского сжиженного газа

После того, как прекратились поставки российского газа по газопроводу «Северный поток 1», многим европейским странам пришлось переходить на сжиженный газ (СПГ) из России. Через полторы недели вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, а вот с российским газом и сейчас, в первую очередь, с СПГ все оказалось значительно сложнее. Не удивительно, что Евросоюз так долго тянет с санкциями против России, которые затронули бы газ и газовые компании.
По данным компании Rystad Energy, экспорт российского СПГ в Европу в марте-октябре 2022 года вырос приблизительно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего же Россия, четвертый в мире производитель сжиженного газа, поставила в Европу в январе-сентябре этого года порядка 1,2 млн тонн СПГ на 1-2 млрд долларов. В Rystad считают, что быстро заменить российский СПГ, занимающий в европейском газовом импорте приблизительно 15%, не удастся. Что же касается поставок, то норвежские аналитики считают, что они едва ли уменьшатся и в следующем году.
«Евросоюзу нужен СПГ,- цитирует Oil Price Энн-Софи Корбо из Центра глобальной энергетической политики (CGEP).- Поэтому им (Брюсселю) выгодно закрывать глаза на (российский) СПГ. Россия, естественно, не возражает, потому что получает за газ деньги».
Конечно, это не значит, что Европа прекратит попытки отказаться и от российского газа, включая, естественно, и СПГ. Согласно объявленному еще в марте плану REPowerEU, важной задачей является диверсификация поставщиков газа и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии. В Брюсселе считают Норвегию, второго производителя газа на континенте после России, его потенциальным поставщиком. Норвегия, похоже, с этой ролью согласна и постоянно наращивает добычу газа.
В Европе из крупных стран по-прежнему сильнее всех от российского газа зависит Германия – 46% всего импортируемого газа и Франция – 24%.
Главную роль в замещении российского газа для Европы пока играют США и Ближний Восток. Несмотря на очень большие поставки американского СПГ опасность дефицита газа и резкого роста цен на него, как это уже происходило в этом году, остается.
Конечно, европейские страны не сидят, сложа руки, но договориться удается далеко не всегда. Испания и Германия, например, хотят построить газопровод через Пиренеи, но против этого возражает Франция. В Париже предпочитают строить новые СПГ-терминалы, в том числе и плавучие, которые дешевле и которые легче и быстрее построить, чем новый газопровод.
И все же, уверен Oil Price, как бы ни старались европейцы, им не избавиться, по крайней мере, быстро от зависимости от российского СПГ. Да и во всех усилиях США, Норвегии и других стран по снабжению Европы газом эксперты видят лишь краткосрочное решение проблемы. Даже при условии резкого увеличения инвестиций в строительство газовой инфраструктуры на континенте и развитие возобновляемых источников энергии, как минимум в краткосрочной перспективе Европа будет продолжать сильно зависеть от российских энергоносителей.