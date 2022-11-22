Европа наращивает зависимость от российского сжиженного газа

После того, как прекратились поставки российского газа по газопроводу «Северный поток 1», многим европейским странам пришлось переходить на сжиженный газ (СПГ) из России. Через полторы недели вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, а вот с российским газом и сейчас, в первую очередь, с СПГ все оказалось значительно сложнее. Не удивительно, что Евросоюз так долго тянет с санкциями против России, которые затронули бы газ и газовые компании.

По данным компании Rystad Energy, экспорт российского СПГ в Европу в марте-октябре 2022 года вырос приблизительно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего же Россия, четвертый в мире производитель сжиженного газа, поставила в Европу в январе-сентябре этого года порядка 1,2 млн тонн СПГ на 1-2 млрд долларов. В Rystad считают, что быстро заменить российский СПГ, занимающий в европейском газовом импорте приблизительно 15%, не удастся. Что же касается поставок, то норвежские аналитики считают, что они едва ли уменьшатся и в следующем году.