«Газпром» указал на проблемы в газовой отрасли США и Европы

В текущем году даже в условиях благоприятной экономической конъюнктуры США не смогли оперативно нарастить добычу сланцевого газа. Европейские же страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) и снизили энергетическую безопасность в глобальном масштабе. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома» по итогам заседания совета директоров, опубликованном в Telegram-канале компании.

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«2022 год показал, что даже в условиях благоприятной экономической конъюнктуры США не смогли оперативно нарастить добычу газа из сланца. Кроме того, за последние пять лет в стране не было введено в разработку ни одного нового месторождения с существенными объемами добычи сланцевого газа. В других странах мира в долгосрочной перспективе увеличение добычи сланцевого газа в значимых объемах не ожидается, а добываемые объемы не способны оказать влияния на глобальный газовый рынок», — сообщили в «Газпроме».

Отмечено также, что основной объем добычи сланцевого газа, как и прежде, приходится на США. Доля добычи в Китае, Аргентине и Канаде остается незначительной по мировым меркам.

В «Газпроме» оценили и состояние мирового рынка СПГ, указав, что увеличение спроса в Европе в этом году привело к дестабилизации и росту цен.

«В 2022 году впервые за долгое время наблюдалась значительная европейская премия относительно азиатских цен. В этих условиях некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сообщили в «Газпроме».

В компании привели в пример Индию, где в результате таких действий было введено нормированное распределение газа по промпредприятиям. Именно Азиатско-Тихоокеанский регион в долгосрочной перспективе будет являться основным регионом роста спроса на СПГ, спрогнозировали в «Газпроме».

В компании также отметили, что рекордные цены на газ, зафиксированные в этом году, не привели к увеличению числа проектов по созданию новых СПГ-мощностей — их объем не превысил среднегодового показателя за последнее десятилетие.

«Реализация новых проектов по производству СПГ дополнительно сдерживается нежеланием покупателей, прежде всего европейских, заключать долгосрочные контракты. Большинство инвесторов и покупателей не готовы брать на себя риски в условиях неопределенности и волатильности газового рынка», — резюмировали в «Газпроме».

