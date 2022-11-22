«Газпром» сократит подачу на ГИС «Суджа» из-за «осевшего» на Украине газа для Молдавии

Газ из России, который должен поступать жителям Молдавии по контракту «Газпрома» с «Молдовагазом», «оседает» на Украине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского холдинга.

«"Газпром" фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», — указывается в пресс-релизе.

Накануне, 21 ноября, «Молдовагаз» оплатил «Газпрому» часть поставок газа за ноябрь, отмечается в сообщении. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м; суммарный накопленный объем «оседания» на территории Украины — 52,52 млн куб. м, уточняют в «Газпроме».

«При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», — предупреждают в холдинге.

Там напоминают, что по состоянию на 22 ноября подача российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины производится в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.