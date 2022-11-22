Госдума призвала парламенты мира содействовать наказанию убивших военнопленных РФ в Макеевке

Депутаты Госдумы РФ призвали парламенты других стран осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию всех виновных в расстреле российских военнопленных в Макеевке.

Заявление опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.

«Депутаты <…> с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима — расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — говорится в документе.

По мнению российских парламентариев, кадры расправы над беззащитными людьми подтверждают «нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных». Депутаты призвали западные страны отказаться от поддержки нынешних властей Украины, допускающих подобное.

В заявлении Госдумы подчеркивается, что Киев грубо нарушил международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года, а также Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

Обращение парламентариев будет направлено президенту РФ, в Совет Федерации, МПА СНГ, а также в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и парламентам государств — членов ООН.

Напомним, 18 ноября, в Сети появились кадры расстрела украинскими военными попавших в плен россиян. В Минобороны сообщили, что бойцы ВСУ намеренно убили по меньшей мере десять человек. Председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что казнь была совершена в Макеевке. Он назвал инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») и по статье 356 («Жестокое обращение с военнопленными») УК РФ.