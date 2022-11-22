Китай заключил с Катаром беспрецедентную сделку по сжиженному газу

Китайский энергетический гигант Sinopec показал пример классической сделки на поставки сжиженного газа (СПГ). Китайцы подписали с катарской нефтегазовой компанией QatarEnergy соглашение сроком на 27 лет, по которому будут получать ежегодно, сообщает Financial Times, 4 млн тонн газа. Предположительно, они заплатят за газ порядка 60 млрд долларов.
Новость об этой крупной сделке наверняка без особой радости встречена в Брюсселе и в столицах европейских стран, которые сейчас лихорадочно ищут газ. Естественно, обращались они с просьбой поставлять СПГ и в Доху, но в целом, по крайней мере, пока без особых успехов. Главным спорным вопросом стала продолжительность действия контрактов. Европейцам, которые не отказались от планов по переходу от ископаемых видов топлива, включая газ, к возобновляемым источникам энергии, СПГ нужен лет 10, а не 20 и тем более не 27. К тому же, газ им нужен сейчас, а не в 2026 или 27 годах, когда катарцы закончат грандиозную программу расширения газового сектора и значительно увеличат его производство. В любом случае, эти 4 млн тонн в год могли бы получать они, а не китайцы, отношения с которым Брюссель по приказу из Вашингтона в последние месяцы ухудшил. Можно предположить, что сейчас в Еврокомиссии еще больше ухудшится отношение и к Дохе. Газовая сделка века скорее всего отразится и на… Кубке мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Европейские СМИ теперь наверняка еще больше усилят критику Дохи и футбольного чемпионата.
Европейцы, скорее всего, виноваты сами, что, начиная с 2026 года, целых 4 млн тонн СПГ ежегодно будут уходить в Китай. Пока они думали, что делать с многолетними контрактами, на которых настаивает, кстати, не только QatarEnergy, но и все остальные крупные производители сжиженного газа, включая и американские компании, китайцы подписали «рекордный» в истории СПГ-сектора контракт.
Глава QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби, который также возглавляет Министерство энергетики этой крошечной страны, также подчеркнул, что соглашение еще больше укрепит и без того отличные отношения между Катаром и Китаем.
В прошлом году QatarEnergy подписал 10-летнее соглашение на поставки сжиженного газа с еще одной китайской компанией - Guangdong Energy Group Natural Gas Company. Представители QatarEnergy также выразили надежду, что за этим последуют и соглашения с другими китайскими компаниями.
«Sinopec придает огромное значение сотрудничеству с QatarEnergy, которого мы считаем стратегическим и полным долгосрочным партнером,- заявил глава Sinopec Ма Юншен.- Мы рассчитываем, что наше сотрудничество принесет большие плоды».
Германия, кстати, в мае подписала соглашение с Катаром об энергетическом партнерстве, но сообщений о конкретных сделках по поставкам пока не было. В консалтинговой компании McKinsey утверждают, что покупатели из Китая в отличие от конкурентов из Европы без раздумий подписывают долгосрочные контракты на поставки сжиженного газа.
Газ для Sinopec будет поступать с проекта «Северное восточное месторождение», над которым QatarEnergy начал работать два года назад. Разработка восточной части громадного месторождения газа в Персидском заливе позволит Катару увеличить производство СПГ к 2026 году с нынешних 77 млн тонн до 110 млн тонн и обойти Австралию. Еще через год, в 2027 году, в Дохе рассчитывают производить 126 млн тонн сжиженного газа в год. До 2021 года Катар являлся вторым производителем СПГ на планете, на его долю, по данным ВР, приходились 20% мирового экспорта. Однако в этом году благодаря огромному спросу на газ в Европе на первое место в мире по производству сжиженного газа вышли США.
Среди акционеров проекта, контрольный пакет акций которого принадлежит QatarEnergy, также Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, Eni и ConocoPhillips.
Китай, напомним, в 2021 году стал главным импортером СПГ в мире. В этом году, правда, он значительно снизил закупки, но после отмены коронавирусных ограничений и локдаунов наверняка вновь вернет себе лидерство на рынке сжиженного газа.