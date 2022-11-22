Китай заключил с Катаром беспрецедентную сделку по сжиженному газу

Китайский энергетический гигант Sinopec показал пример классической сделки на поставки сжиженного газа (СПГ). Китайцы подписали с катарской нефтегазовой компанией QatarEnergy соглашение сроком на 27 лет, по которому будут получать ежегодно, сообщает Financial Times, 4 млн тонн газа. Предположительно, они заплатят за газ порядка 60 млрд долларов.

Новость об этой крупной сделке наверняка без особой радости встречена в Брюсселе и в столицах европейских стран, которые сейчас лихорадочно ищут газ. Естественно, обращались они с просьбой поставлять СПГ и в Доху, но в целом, по крайней мере, пока без особых успехов. Главным спорным вопросом стала продолжительность действия контрактов. Европейцам, которые не отказались от планов по переходу от ископаемых видов топлива, включая газ, к возобновляемым источникам энергии, СПГ нужен лет 10, а не 20 и тем более не 27. К тому же, газ им нужен сейчас, а не в 2026 или 27 годах, когда катарцы закончат грандиозную программу расширения газового сектора и значительно увеличат его производство. В любом случае, эти 4 млн тонн в год могли бы получать они, а не китайцы, отношения с которым Брюссель по приказу из Вашингтона в последние месяцы ухудшил. Можно предположить, что сейчас в Еврокомиссии еще больше ухудшится отношение и к Дохе. Газовая сделка века скорее всего отразится и на… Кубке мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Европейские СМИ теперь наверняка еще больше усилят критику Дохи и футбольного чемпионата.