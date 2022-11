Китай стал мировым лидером по объему IPO

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, в этом году китайские компании на внутреннем и внешнем рынках привлекли посредством первичных публичных размещений акций (IPO) $71,2 млрд. Это меньше, чем $98,48 млрд, привлеченных за тот же период прошлого года, но и эта цифра делает КНР безусловным мировым лидером в этой области.

Американские компании смогли привлечь на IPO в этом году лишь $17,3 млрд, а европейские — $16,4 млрд. Даже в сумме они в 2,11 раза уступили китайским.

Это связано с нестабильностью на рынках США и Европы. С начала года все основные фондовые индексы заметно снизились на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Мировые центробанки борются с высокой инфляцией, а в КНР ситуация иная.

«Внутренний рынок Китая менее подвержен влиянию глобальной волатильности, — заявила Reuters глава China Global Banking — UBS Мэнди Чжу. — В Китае более низкая инфляция и мягкая денежно-кредитная политика, а оценки фондового рынка более устойчивы».

По данным Refinitiv Lipper, с апреля глобальные фонды акций зафиксировали отток в размере $144 млрд. В тот же период китайские фонды акций получили приток в размере $21,3 млрд.

Крупнейшим IPO в Китае в этом году стало размещение акций Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd, собравшее $1,63 млрд. За ним следуют Hygon Information Technology Co Ltd и Jiangxi Jinko Pv Material Co Ltd с $1,6 млрд и $1,58 млрд соответственно.