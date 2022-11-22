Китай удвоил объем импорта российского золота

Импорт золота из России в КНР в натуральном выражении вырос в два раза в октябре 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го, достигнув 2,16 т.

Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, на которые обратило внимание РБК.

Поставки в денежном выражении также удвоились, составив $124,6 млн. Это самая крупная поставка как минимум с 2016 года, указывает агентство.

Уточняется, что речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота. За период с января по октябрь 2022 года импорт такого сырья из России в Китай составил 5,72 т, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до $330 млн.

Несмотря на рост показателей, Москва остается незначительным поставщиком золота на китайском рынке, отмечает издание. Так, Швейцария за десять месяцев экспортировала в КНР золота на $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд, Австралия — на $7,2 млрд, Гонконг — на $2,5 млрд, ФРГ — на $775 млн. За 2021 год, согласно данным ФТС, Россия экспортировала во всех направлениях 302,17 т золота. Из них в КНР, как следует из сообщений китайской таможни, было отправлено менее 4 т.

По словам председателя Союза золотопромышленников России Сергея Кашубы, речь идет о поставках золотосодержащего концентрата для переработки в Китае. Эксперт пояснил, что переработка ряда упорных золотосодержащих руд нерентабельна на территории РФ, поэтому экспорт такого концентрата идет в Китай. Поставки на рынок КНР увеличились в этом году, поскольку у российских компаний накопились складские запасы из-за ковидных ограничений и закрытых границ, рассказал специалист. Кашуба уточнил, что речь не идет о перенаправлении в Китай золота, которое ранее поставлялось на Запад в виде слитков.

В июне США ввели запрет на импорт золота из РФ, вскоре аналогичное решение принял Евросоюз.