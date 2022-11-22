Команда из Москвы впервые выиграла всероссийский конкурс «Кибердром»

Московская команда из школьников, студентов и молодых специалистов промышленных предприятий «Сила Ила» впервые стала лауреатом всероссийского конкурса «Кибердром — 2022». Этот федеральный проект направлен на опережающую подготовку кадров нового поколения для цифровой промышленности. Победителям 18 ноября вручили дипломы от Минпромторга РФ, а также благодарственные письма департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В этом году в конкурсе участвовали 89 команд из 40 регионов России. Московский регион представили 8 команд. В них вошли школьники и студенты, а также молодые специалисты предприятий «Туполев», «Ил» и Экспериментального машиностроительного завода им. В.М. Мясищева. В гранд-финале соревновались 15 команд, включая две — из столицы. Во время конкурса участники решали прикладные задачи по программированию беспилотных авиасистем — квадрокоптеров — для организации логистики, аэросъемки и других задач.

«Несмотря на серьезную конкуренцию, столичные команды продемонстрировали высокие способности и вышли в финал, одна из них завоевала первое место. Москва впервые стала лауреатом этого конкурса», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. По его оценке, это в очередной раз показывает, что молодежь интересуется современными технологиями и готова развивать промышленный потенциал города и страны.

Такие соревнования, в первую очередь, учат общению и выстраиванию экосистемы. «В будущем это помогает создавать свою команду профессионалов, развиваться в выбранном направлении и добиваться высоких результатов. Такие качества также важны в развитии кибердроники, которой в последнее уделяется большое внимание», — сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. Например, недавно было решено создать единый федеральный центр беспилотных авиасистем, где будут разрабатывать, производить и испытывать беспилотные летательные аппараты, подчеркнул он.

Разместить новый центр планируется в индустриальном парке «Руднево» в Москве. Там организуют конструкторское бюро, опытное и серийное производство, центр по подготовке персонала и школу творчества для привлечения талантливой молодежи. Планируется, что сформировать кадровый резерв помогут ведущие вузы страны, студенты которых уже сейчас занимают призовые места в тематических соревнованиях.